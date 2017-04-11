Антанас Суткус удостоен премии Немецкой фотоассоциации

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BNS
вторник, 11 апреля 2017 г. 14:45
Немецкая Ассоциация фотографии сообщила, что в этом году премия им. Эриха Заломона присуждена литовскому фотохудожнику Антанасу Суткусу.
Antanas Sutkus (2015)
© J. Graf nuotr.

По сообщению ассоциации, работы А. Суткуса не потакают советским идеалам, его портрет человека и общества раскрывает альтернативную жизнь, искреннюю и скромную радость.

Своей работой автор стремился воссоздать визуальный рассказ о Литве - географическом центре Европы, который тогда был почти недоступен Западной Европе.

С 1971 года премия присуждается художникам и организациям за особую репортажную деятельность. Премия названа в честь известного фотографа Веймарской Республики доктора Эриха Заломона, который оказал огромное влияние на современную фотографию в СМИ.

Церемония вручения премии состоится 23 июня в Берлине, сообщило Министерство культуры.

А. Суткус является одним из наиболее ярких художников Литвы. Его называют представителем гуманистической фотографии. С 1950 года он в своих работах фиксировал людей Литвы, которая находилась под оккупацией СССР. В течение нескольких десятилетий создавал серию под названием "Люди Литвы". А. Суткус задокументировал реалии того времени, представляя их через чуткую призму гуманизма, которая не теряет актуальности и сегодня.

Antanas Sutkus. "Aklas pionierius" (1962)
Antanas Sutkus. "Aklas pionierius" (1962)
© A.Sutkaus nuotr.
BNS
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Культура

Антанас Суткус удостоен премии Немецкой фотоассоциации (1)

Antanas Sutkus (2015)
Немецкая Ассоциация фотографии сообщила, что в этом году премия им. Эриха Заломона присуждена литовскому фотохудожнику Антанасу Суткусу.

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