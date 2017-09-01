Анонсирован новый роман Пелевина

Аннотация состоит из различных хештегов, среди которых #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер.

Также есть хештеги #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance.

Точная дата поступления книги в продажу и другие подробности о романе не раскрываются.

Пелевин – автор книг "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П", лауреат различных литературных премий.