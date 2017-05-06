Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино

Телеканал "Дождь"
суббота, 6 мая 2017 г. 17:40
Известный французский актер Ален Делон объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Le Parisien. Осенью 2017 года Делон завершит работу над своим последним фильмом.
Alainas Delonas
© Sipa Press/Scanpix

У 81-летнего актера не было больших ролей в кино с 2008 года. Его последней работой станет участие в картине режиссера Патриса Леконта. В съемках также примет участие актриса Жюльет Бинош. Название фильма пока неизвестно.

«Это будет история любви мужчины моего возраста и женщины около 50, возникшая в результате случайной встречи», — рассказал Делон о своей последней работе в кино. «Это будет мой последний фильм, потому что как боксер, который не хочет слишком много драться, я не хочу слишком много сниматься», — заявил Делон. По его словам, первоначально главную женскую роль в картине должна была сыграть Софи Марсо, но она не смогла принять участие в съемках.

Делон при этом продолжит свою работу в театре. В интервью RTBF актер заявил, что театр привлекает его «контактом с публикой», а кино в последнее время интересует его все меньше.

Ален Делон родился в 1935 году. Он начал сниматься в 1950-х после службы в армии и за свою карьеру он принял участие более чем в 80 фильмах. За заслуги в кинематографе Делон стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Актер пользовался большой популярностью в СССР. В 1980 году он снялся в советско-французской картине «Тегеран-43», где сыграл роль инспектора Фоша.

Телеканал "Дождь"
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Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино

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