Александр Сокуров получит спецприз "Ники" за "Честь и достоинство"

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Канал "Культура"
четверг, 2 марта 2017 г. 08:09
Еще не утихли разговоры вокруг недавней оскаровской церемонии, как киноманы вновь делают ставки на победителя. На этот раз российской национальной кинопремии "Ника".
© DELFI / Domantas Pipas

Сегодня были объявлены номинанты премии. В категории "Лучший фильм" представлены шесть лент, среди которых "Дама Пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Рай" Андрея Кончаловского. А обладатели почетных наград уже известны.

Премию за "Честь и достоинство" получит режиссер Александр Сокуров. "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" – кинокритик Андрей Плахов. А специальный приз "за выдающийся вклад в отечественный кинематограф" достанется режиссеру Александру Митте.

Имена остальных победителей узнаем 28-го марта – в день вручения премии "Ника".

Канал "Культура"
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Культура

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