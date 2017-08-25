700-летиe Православия в Литве: праздничный концерт в парке Маркучяй

Начало мероприятия - в 13 ч.
Исполнители и участники:
Вокальный ансамбль" Cantores Vilnenses" (дирижёр Р. Гражинис) Архиерейский хор Свято-Духова монастыря
(руководитель и дирижёр Т. Сковородко)
Хор храма св. Параскевы (регент А. Йодко)
Протоиерей Виталий Моцкус
Актёр и режиссёр Кирилл Глушаев
Дуэт viola da gamba "Arcadia consort"
(Р. Блишкявичюс, В. Ясюлявичюс)
Вход свободный
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