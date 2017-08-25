700-летиe Православия в Литве: праздничный концерт в парке Маркучяй

3 сентября в парке Маркучяй (Литературный музей им. А. С. Пушкина) в рамках Дней столицы по случаю 700-летия Православия в Литве состоится праздничный концерт.
© DELFI montažas

Начало мероприятия - в 13 ч.

Исполнители и участники:

Вокальный ансамбль" Cantores Vilnenses" (дирижёр Р. Гражинис) Архиерейский хор Свято-Духова монастыря

(руководитель и дирижёр Т. Сковородко)

Хор храма св. Параскевы (регент А. Йодко)

Протоиерей Виталий Моцкус

Актёр и режиссёр Кирилл Глушаев

Дуэт viola da gamba "Arcadia consort"

(Р. Блишкявичюс, В. Ясюлявичюс)

Вход свободный

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