700-летиe Православия в Литве: праздничный концерт в парке Маркучяй

3 сентября в парке Маркучяй (Литературный музей им. А. С. Пушкина) в рамках Дней столицы по случаю 700-летия Православия в Литве состоится праздничный концерт.