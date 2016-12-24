10 российских фильмов, которые снимались в Вильнюсе

Десятка известных российских кинофильмов снятых в Вильнюсе от provilnus.ru выглядит следующим образом:
1. Приключения Буратино
Все городские сцены фильма - улицы старого города, именно здесь папа Карло искал своего легкомысленного сына, вырезанного из полена. Снимали на Беларусьфильм. Эта киностудия добрую треть всех своих картин снимала именно в литовской столице.
2. Приключения Электроника
Улицы литовской столицы стали фоном для многосерийных приключений мальчика-робота и его двойника, а самая большая школа города, заставила многих мальчишек и девчонок СССР мечтать о том, чтобы учиться именно здесь! Финальная сцена в замке снималась в Тракае.
3. Крах инженера Гарина
Домик в парке Вяркяй стал съемочной площадкой для фильма об амбициозном изобретателе смертоносного луча. В то время домик был заброшенным и полуразрушенным, что и нужно было киношникам. Теперь здесь располагается парковая администрация.
4. Табор уходит в небо
Некоторые эпизоды этой романтической истории снимались в переулках улицы Пилес. Режиссер Лотяну не смог найти нужной натуры. Ему требовался старый южный молдавский город. Нужные переулки обнаружились в Вильнюсе, в котором правда много зданий, построенных монахами-францисканцами.
5. Визит к Минотавру
Та часть этой детективной истории, которая посвящена непростой судьбе мастеров Амати и Страдивари, снималась на улицах старого Вильнюса. Неуловимый итальянский "привкус" парка Бельмонтас и вида, который открывается с горы Трех Крестов, просто очаровали режиссера.
6. Богач, бедняк
Трагичная история одного американского семейства. В этом микро-сериале Вильнюс сыграл роль Нью-Йорка. Конечно, Манхеттен здесь снять было невозможно, но пригороды, заселенные выходцами из Италии и Германии, вполне.
7. Человек-невидимка
Резиденцией доктора Кемпа стал один из домов старого города. Английские виды нашлись в районе проспекта Гедиминаса и других проспектов города.
8. Фаворит
В этом фильме о скачках Вильнюс блестяще исполнил роль Лондона. Для этого даже не пришлось устанавливать дополнительных деталей. Обрамление Кафедральной площади и парк Бельмонтас на само деле имеют несколько "английский" вид.
9. Центровой из поднебесья
Это кино, в котором звучат песни в исполнении Примадонны, рассказывал о баскетбольной звезде. Лучшего места для фильма о баскетболе и правда найти было трудно.
10. Мой нежно любимый детектив
Лирическая комедия о приключениях Шерли Холмс и миссис Ватсон, двух дамах-частных детективах. И снова Лондон. На этот раз в роли Гайд-парка выступил Павильнисский парк, а роль Пикадилли блестяще сыграл проспект Гедиминаса.