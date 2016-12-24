10 российских фильмов, которые снимались в Вильнюсе

ru.DELFI.lt
суббота, 24 декабря 2016 г. 17:32
Старый и новый Вильнюс часто в кино играл роль Рима, Парижа, Флоренции или даже Бухареста. Несчетное количество известных кинофильмов в городе снято российскими кинематографистами. А в последнее время не проходит и года, чтобы Вильнюс не превращался в съемочную площадку немецких, французских, английских или американских киностудий.
© Stopkadras

Десятка известных российских кинофильмов снятых в Вильнюсе от provilnus.ru выглядит следующим образом:

1. Приключения Буратино

Все городские сцены фильма - улицы старого города, именно здесь папа Карло искал своего легкомысленного сына, вырезанного из полена. Снимали на Беларусьфильм. Эта киностудия добрую треть всех своих картин снимала именно в литовской столице.

2. Приключения Электроника

Улицы литовской столицы стали фоном для многосерийных приключений мальчика-робота и его двойника, а самая большая школа города, заставила многих мальчишек и девчонок СССР мечтать о том, чтобы учиться именно здесь! Финальная сцена в замке снималась в Тракае.

3. Крах инженера Гарина

Домик в парке Вяркяй стал съемочной площадкой для фильма об амбициозном изобретателе смертоносного луча. В то время домик был заброшенным и полуразрушенным, что и нужно было киношникам. Теперь здесь располагается парковая администрация.

4. Табор уходит в небо

Некоторые эпизоды этой романтической истории снимались в переулках улицы Пилес. Режиссер Лотяну не смог найти нужной натуры. Ему требовался старый южный молдавский город. Нужные переулки обнаружились в Вильнюсе, в котором правда много зданий, построенных монахами-францисканцами.

5. Визит к Минотавру

Та часть этой детективной истории, которая посвящена непростой судьбе мастеров Амати и Страдивари, снималась на улицах старого Вильнюса. Неуловимый итальянский "привкус" парка Бельмонтас и вида, который открывается с горы Трех Крестов, просто очаровали режиссера.

6. Богач, бедняк

Трагичная история одного американского семейства. В этом микро-сериале Вильнюс сыграл роль Нью-Йорка. Конечно, Манхеттен здесь снять было невозможно, но пригороды, заселенные выходцами из Италии и Германии, вполне.

7. Человек-невидимка

Резиденцией доктора Кемпа стал один из домов старого города. Английские виды нашлись в районе проспекта Гедиминаса и других проспектов города.

8. Фаворит

В этом фильме о скачках Вильнюс блестяще исполнил роль Лондона. Для этого даже не пришлось устанавливать дополнительных деталей. Обрамление Кафедральной площади и парк Бельмонтас на само деле имеют несколько "английский" вид.

9. Центровой из поднебесья

Это кино, в котором звучат песни в исполнении Примадонны, рассказывал о баскетбольной звезде. Лучшего места для фильма о баскетболе и правда найти было трудно.

10. Мой нежно любимый детектив

Лирическая комедия о приключениях Шерли Холмс и миссис Ватсон, двух дамах-частных детективах. И снова Лондон. На этот раз в роли Гайд-парка выступил Павильнисский парк, а роль Пикадилли блестяще сыграл проспект Гедиминаса.

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