Звезда "Стражей Галактики" подтвердил участие Сталлоне в сиквеле

Слухи о том, что Сталлоне сыграл во второй части франшизы, уже появлялись. Теперь об этом официально заявлено в программе Jimmy Kimmel Live.

Телеведущий Джимми Киммел спросил у Пратта, подтвержден ли публично кастинг Сталлоне. "Теперь да", – ответил Пратт со смехом. Подробностей о персонаже Сталлоне он не привел, и в СМИ появляются самые разные предположения.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн согласился стать автором сценария и режиссером третьей части "Стражей Галактики".