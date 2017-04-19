Звезда "Стражей Галактики" подтвердил участие Сталлоне в сиквеле

Gazeta.ru
среда, 19 апреля 2017 г. 14:59
Звезда космической саги "Стражи Галактики" Крис Пратт подтвердил участие актера Сильвестра Сталлоне в сиквеле, сообщает Vulture.
Sylvesteris Stallone
© Vida Press

Слухи о том, что Сталлоне сыграл во второй части франшизы, уже появлялись. Теперь об этом официально заявлено в программе Jimmy Kimmel Live.

Телеведущий Джимми Киммел спросил у Пратта, подтвержден ли публично кастинг Сталлоне. "Теперь да", – ответил Пратт со смехом. Подробностей о персонаже Сталлоне он не привел, и в СМИ появляются самые разные предположения.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн согласился стать автором сценария и режиссером третьей части "Стражей Галактики".

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Ирина Шейк поразила фигурой после родов (3)

Ирина Шейк поразила фигурой после родов
Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в интернете. Модель стала мамой менее месяца назад.

Гостей "Евровидения-2017" попросили не называть украинцев русскими (25)

Eurovizija
Депутат Верховной Рады Украины Анна Романова объявила о создании информационного буклета для посетителей "Евровидения-2017", в котором рассказывается, как вести себя в Киеве. Она опубликовала в Facebook несколько иллюстрированных рекомендаций.

Анджелина Джоли купила роскошный дом в Лос-Анджелесе

Angelina Jolie
Актриса Анджелина Джоли купила дом неподалеку от владений Брэда Питта, где пара проживала до начала бракоразводного процесса, пишет The Sun.

Звезда "Стражей Галактики" подтвердил участие Сталлоне в сиквеле

Sylvesteris Stallone
Звезда космической саги "Стражи Галактики" Крис Пратт подтвердил участие актера Сильвестра Сталлоне в сиквеле, сообщает Vulture.

ВИДЕО: Папарацци хором спели для Виктории Бекхэм в аэропорту

ВИДЕО: Папарацци хором спели для Виктории Бекхэм в аэропорту
Папарацци, которые следуют по пятам за бывшей певицей, а ныне дизайнером Викторией Бекхэм поздравили ее с прошедшим днем рождения.
Facebook друзья
Rambler's Top100