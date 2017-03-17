Звезда "Друзей" признался в избиении премьер-министра Канады

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в популярном сериале "Друзья", признался, что в школе побил будущего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Инцидент, по словам Перри, произошел, когда оба учились в пятом классе престижной школы Rockcliffe Park в богатом районе Оттавы. Отец Джастина, Пьер Трюдо, в то время сам занимал пост премьер-министра Канады.

Признание было сделано Перри в эфире ток-шоу популярного телеведущего Джимми Киммела. Причиной конфликта стала зависть Перри и его одноклассника, который также участвовал в избиении будущего политика, к успехам Трюдо в спорте.

Перри сознался, что ни в коем случае не гордится содеянным, и был тогда "глупым ребенком". При этом он пошутил, что возможно именно такие конфликты закалили характер Джастина Трюдо и помогли ему достичь нынешних политических высот.

В офисе премьер-министра не стали комментировать заявление Перри, сообщает Telegraph.