Звезда "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассталась с мужем?

 (5)
SHOWTIME!
четверг, 23 февраля 2017 г. 17:03
О переменах в личной жизни жизни актрисы и ведущей популярного телешоу Ларисы Гузеевой узнали случайно во время недавнего эфира программы.
© RIA/Scanpix

В последнем выпуске Гузеева рассказывала об одном из разговоров с дочерью. По словам ведущей, придя поздно с работы, она обнаружила дома большой беспорядок и обратилась с вопросами к дочери Ольге, которая обычно себе такого не позволяет. На что та ей ответила, что "это папа, это он". Гузеева рассказала, что позвонила мужу, обмолвившись: "Ну мы сейчас уже живем отдельно".

Ресторатор Игорь Бухаров - третий муж актрисы, с которым она была знакома с юности, однако поженились они, когда Гузеевой было 40. 16-летняя Ольга - их общая дочь. Также у Ларисы Гузеевой есть 24-летний сын Георгий от брака с грузинским актером Кахой Толордавой.

Как напоминают российские таблоиды, о том, что в семье телеведущей не все гладко, стало известно в конце прошлого года, когда во время одной из программ Гузеева намекнула на возможную измену супруга, однако тогда все восприняли это как шутку.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мелания Трамп заново подала иск к Daily Mail о диффамации (2)

Melania Trump
Адвокаты первой леди США Мелании Трамп повторно подали иск о защите чести и достоинства к британской газете Daily Mail.

Звезда "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассталась с мужем? (5)

Звезда Давай поженимся Лариса Гузеева рассталась с мужем?
О переменах в личной жизни жизни актрисы и ведущей популярного телешоу Ларисы Гузеевой узнали случайно во время недавнего эфира программы.

Скромная принцесса: Кейт Миддлтон снова вышла в свет в "старом" наряде (2)

Kate Middleton
ерцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в "старом" наряде. Как сообщает Hello, для визита в Уэльс супруга принца Уильяма выбрала костюм французского бренда Paule Ka, в котором впервые появилась на публике еще в 2012 году.

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом
Британскому музыканту Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards в номинации "Альбом года" за пластинку "Blackstar". Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала (1)

Paris Jackson
Пэрис, дочь музыканта Майкла Джексона, приняла участие в фотосессии для обложки журнала о моде CR Fashion Book. Снимок издание опубликовало на своей странице в Instagram.
Facebook друзья
Rambler's Top100