Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC

Зрители со всего мира назвали детектива Шерлока Холмса любимым персонажем телепроектов "Би-би-си". Герой набрал 29,7% голосов.

На втором месте – Доктор Кто (17,6%). Третью строчку занимает Лютер из одноименного детективного сериала (12,4%).

В первую пятерку также попали Бэзил Фолти из "Башен Фолти" (11,8%) и Стиг из Top Gear (8,2%).

Как заявил исполнитель роли Шерлока, актер Бенедикт Камбербэтч, попадание его персонажа на первое место – большая честь. "Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может быть таким популярным во всем мире?" – добавил он.

Сериал "Шерлок" лидирует и в рейтинге самых культовых моментов "Би-би-си". 26% зрителей проголосовали за "смертельное" падение Холмса в серии "Рейхенбахский водопад".

В опросе приняли участие 7 тыс. респондентов из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и США.