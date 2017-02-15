Зрители со всего мира назвали Шерлока любимым персонажем BBC

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Gazeta.ru
среда, 15 февраля 2017 г. 11:08
Зрители со всего мира назвали детектива Шерлока Холмса любимым персонажем телепроектов "Би-би-си". Герой набрал 29,7% голосов.
Foto: BBC

На втором месте – Доктор Кто (17,6%). Третью строчку занимает Лютер из одноименного детективного сериала (12,4%).

В первую пятерку также попали Бэзил Фолти из "Башен Фолти" (11,8%) и Стиг из Top Gear (8,2%).

Как заявил исполнитель роли Шерлока, актер Бенедикт Камбербэтч, попадание его персонажа на первое место – большая честь. "Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может быть таким популярным во всем мире?" – добавил он.

Сериал "Шерлок" лидирует и в рейтинге самых культовых моментов "Би-би-си". 26% зрителей проголосовали за "смертельное" падение Холмса в серии "Рейхенбахский водопад".

В опросе приняли участие 7 тыс. респондентов из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и США.

Gazeta.ru
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