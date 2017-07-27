Журналисты: возлюбленный Агнии Дитковските - из Ташкента

На официальном сайте государственного органа написано, что Дитковските первой сделала шаг к тому, чтобы развестись. Заявление актрисы зарегистрировали в конце мая. Сначала слушание по делу было назначено на девятое июня, однако Чадов не явился на заседание суда. Спустя примерно месяц знаменитости перестали быть мужем и женой.

“СтарХит” связался с Алексеем Чадовым, однако актер предпочел не комментировать информацию о разводе. Артист дал понять, что не планирует говорить на тему личной жизни.

В мае Агнии Дитковските приписали роман с неким загадочным иностранцем. В Интернет просочилась информация о том, что актриса якобы встречается с Амиром, выходцем из Узбекистана. По некоторым данным, предполагаемый возлюбленный актрисы родился в Ташкенте. Широкую огласку в Сети получила переписка между влюбленными, в которой Агния признавалась таинственному избраннику в своих чувствах.

Узнав о возможном увлечении Дитковските, ее поклонники выразили сомнение в достоверности данных, обнародованных в Интернете. По их мнению, актриса, предпочитающая держать в тайне подробности личной жизни, вряд ли бы стала публично переписываться с избранником. В связи с этим фанаты Агнии выразили уверенность в том, что скриншоты, которые попали в распоряжение журналистов, являются поддельными.

Сама актриса никак не отреагировала на бурные обсуждения пользователей социальных сетей. Агния Дитковските не считает нужным комментировать слухи, которые регулярно муссируются в прессе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса якобы снова стала мамой. Родительница звезды Татьяна Лютаева не стала высказываться по поводу радостного события в жизни дочери. В беседе с корреспондентом “СтарХита” женщина красноречиво промолчала, когда ее спросили о возможном появлении второго внука.

Напомним, что Агния Дитковските и Алексей Чадов узаконили отношения в августе 2012 года, однако спустя несколько лет объявили о расставании. Несмотря на то, что актеры разошлись, оба родителя принимают участие в воспитании общего сына Федора.