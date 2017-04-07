Жестче "Нимфоманки": первый трейлер БДСМ-драмы "Бурятский жеребец"

Создатели "самого откровенного в республике фильма" под названием "Бурятский жеребец" опубликовали первый трейлер к картине. По мнению "Байкал Daily", короткий ролик позволяет предположить, что БДСМ-драма будет на порядок пикантнее и жестче "Пятидесяти оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон и "Нимфоманки" Ларса фон Триера.

FlashSiberia отмечает, что одна из откровенных сцен снята в автомобиле, припаркованном напротив здания правительства Бурятии, рядом с самым большим в России памятником Ленину. Показанный крупным планом вождь мирового пролетариата с прищуром смотрит на главных героев.

Видео продолжительностью в одну минуту 22 секунды не позволяет получить представление о сюжете картины и сути заложенной в нем драмы.

"В нашем фильме мы расскажем о проблемах, которые возникают между влюбленными. Покажем мир, где чувства заменяются лайками, а живое общение разными приложениями-болталками. И, конечно, раскроем тему секса. Его никто не отменял", - рассказал сайту Infpol режиссер Баяс Будаев.

Как отметил исполнитель главной роли Михаил Апальков, "был соблазн снимать жесткое порно, но все-таки это будет откровенная эротика".

Известно, что 1 апреля творческая группа провела очередной кастинг на роли в "Бурятском жеребце". Ранее на съемочной площадке был замечен французский актер и режиссер Венсан Перес.

Предупреждаем, уберите детей от экрана, в трейлере есть откровенные сцены.