Жертва изнасилования Полански выступит в суде в защиту режиссера

Lenta.ru
пятница, 9 июня 2017 г. 15:13
Американка Саманта Геймер, которая в возрасте 13 лет подверглась изнасилованию со стороны Романа Полански, потребует в суде Лос-Анджелеса закрыть дело против кинематографиста. Об этом адвокат режиссера Гарланд Браун сообщил Bloomberg.
Romanas Polanskis
© AFP/Scanpix

"Она устала от этого дела", — объяснил Браун. Он подчеркнул, что "судья попросту издевается" над Полански.

Отмечается, что Геймер впервые выступит в суде по делу о ее изнасиловании.

Ранее американка неоднократно выступала в защиту режиссера. В апреле она назвала карьеристом судью, занимающегося делом Полански. Геймер заявила, что изоляция кинематографиста и отсутствие у него возможности работать в Соединенных Штатах, которые считаются центром мировой киноиндустрии, стала достаточным наказанием за преступление. В феврале Геймер призвала простить Полански. По ее словам, с людьми случаются "куда более плохие вещи", чем то, что произошло с ней.

Кинематографиста обвинили в изнасиловании Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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Жертва изнасилования Полански выступит в суде в защиту режиссера

Romanas Polanskis
Американка Саманта Геймер, которая в возрасте 13 лет подверглась изнасилованию со стороны Романа Полански, потребует в суде Лос-Анджелеса закрыть дело против кинематографиста. Об этом адвокат режиссера Гарланд Браун сообщил Bloomberg.

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