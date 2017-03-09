Жену Караченцова лишили прав за ДТП в нетрезвом виде

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Lenta.ru
четверг, 9 марта 2017 г. 13:05
Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.
© RIA / Scanpix

Ранее экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии, произошедшей в конце февраля, был алкоголь. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

27 февраля автомобиль Toyota, в котором находились Поргина и Караченцов, столкнулась с грузовой "Газелью" в Щелковском районе Подмосковья. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. 3 марта его выписали.

В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Артист был в коме более 20 дней и в итоге стал инвалидом.

Караченцов работал в "Ленкоме" на протяжении почти 40 лет. Он также снимался в кино: всенародную любовь ему принесли такие картины, как "Старший сын", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". Всего в его активе свыше 100 ролей в фильмах и сериалах. В браке с Поргиной с 1975 года.

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