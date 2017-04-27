Жена Пьера Нарцисса: он пил водку с виагрой и избивал нашего ребенка

Время хита “Шоколадный заяц”, популярного в далеком 2004-м, давно прошло, а вместе с ним прошла и популярность темнокожего певца с “Фабрики звезд” Пьера Нарцисса: уже много лет имени артиста нет ни в списках приглашенных на мероприятия, ни в чарте Itunes.

Все это время певец рассказывал, что нашел свое счастье в семейных заботах и сейчас воспитывает 11-летнюю дочь Каролину вместе с супругой Валерией. Девочка подает большие надежды в теннисном спорте и уже выиграла несколько турниров.

Однако недавно Пьер снова появился на телеэкранах: артиста обвинили в жестоком изнасиловании женщины. В ответ певец уверял, что он является примерным семьянином и о преступлении и речи быть не может, однако вскоре в редакцию Лайфа обратилась его супруга — Валерия Калачева. Девушка призналась, что уже много лет они с дочерью живут в страхе за свою жизнь и она больше не может молчать о тех ужасах, которые происходят в их доме.

— В связи со случаем, который у всех на слуху, — со зверским изнасилованием женщины — я решила рассказать свою правду, — призналась Лайфу Валерия. — Этот случай послужил для меня неким трамплином, чтобы открыть это. До этого я жила в страхе, как и мой ребенок, и мы не могли этого сделать. Мы буквально были затворниками в доме за закрытыми дверями. Этот человек на публике один — он душа компании, очень обаятельный, а наедине… Вы не представляете, какой это деспот, тиран и насильник.

Сейчас вы с вашей дочерью проживаете отдельно?

Да, мы больше не живем с ним. Я давно в разводе и сейчас собираюсь лишить его родительских прав. Поэтому я прошу помощи у правоохранительных органов, органов опеки и юридических организаций. Мне нужна защита от преследований и насильственных действий этого человека. На него нигде нет управы.

A post shared by pierrenarciss (@pierrenarciss) on Nov 19, 2016 at 7:50am PST

Что происходило в вашем доме, как вы сказали, за “закрытыми дверями”?

Он пил — каждый день, каждую ночь. Где он пил, там он и засыпал. В туалете, в ванной, в коридоре, в комнате у ребенка. Он пил постоянно, на все наши мольбы закодироваться он сначала обещал, что бросит, а потом опять пил. Когда он был пьяный, у него случались обострения, он загорался, как вспышка, и пускал в ход кулаки. Муж врывался в комнату, начинал кричать, бить меня, Каролина просыпалась и пыталась его утихомирить, кричала: “Не трогай, пожалуйста, маму!” После чего дочь получала кулаками ударов 6–8, со всей силы. И я не знаю, зачем это ему, но он употребляет вместе с алкоголем виагру.

После развода угрозы со стороны вашего мужа продолжаются?

Он караулит нас у подъезда, прячется у машин, отлавливает нас, несколько раз насильно затаскивал в машину. Когда он притаскивал нас домой, ставил нас с Каролиной в угол, начинал душить, орал, что он меня сейчас убьет, изуродует. Ребенок очень сильно плакал, он на нее тоже кричал матом. Я вызвала полицию, и только они смогли увести его.

Как он обращался с вашей дочерью?

Бывало такое, что после проигрыша в теннисном турнире он с ней очень грубо и жестко разговаривал матом. На еепросьбы: “Папа, не ругай меня, я ведь учусь, я в следующий раз буду играть лучше”, — он ей говорил: “Пошла ты ***!” — и бил ее. Я пыталась защитить. Однажды в машине он накинулся на нас по этому же поводу. Я взяла ребенка, и нам пришлось просто убежать, под колеса другим машинам (я ехала за рулем по третьей полосе). А он бежал за нами. Я кричала ему: “Отпусти нас, ты убиваешь ребенка”, — а он отвечал: “Какая разница, где вы сдохнете — под колесами этих машин или в нашей машине?”

A post shared by pierrenarciss (@pierrenarciss) on Oct 2, 2016 at 5:06am PDT

Как отразилось на ребенке такое поведение отца?

Мы уже давно наблюдаемся у врачей. На фоне этого стресса у Каролины начались проблемы со здоровьем, у нее болезнь сердца, уже второй степени. У меня есть все документы, справки, ее лечением занимаюсь сейчас я. Сейчас ей уже запрещено даже выходить на теннисный корт. Врачи прописывали ей сильнейшее успокоительное, чтобы во время ссор с отцом она ни на что не реагировала, чтобы могла спокойно спать. Я несколько раз говорила ему: “Посмотри, что ты делаешь, до чего ты доводишь ребенка”, — но он лишь отмахивался. Каролина боится его, не хочет с ним общаться и называть его отцом.

Почему вы так долго терпели все это?

С побоями я обращалась в полицию. Но после того, как он выходил из запоя, он просил прощения. Причем такими способами, которые действительно подкупают. После очередной страшной ночи мы поехали к мироточащим иконам. Там он подошел к Николаю Чудотворцу, взял меня за руку и перед святыми сказал: “Я прошу прощения у этой женщины. Больше я никогда такого не сделаю, а если сделаю, пусть меня накажет Бог”. Как после этого не простить? Я думала, что хоть что-то святое у этого человека осталось.