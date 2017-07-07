Жена Олега Яковлева показала его последнее фото

Многие подходили к вдове покойного Александре Куцевол, чтобы выразить ей свои слова соболезнования. А несколько дней спустя, гражданская супруга актера решила опубликовать последнее фото любимого.

Одна из последних фотографий Олега Яковлева в его телефоне… Букетик из приправ)” — написала Куцевол (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Поклонники Олега с трудом верят в случившееся: “Олежка, так и не хочется в это верить… что тебя с нами нет… Скорбим!”, “Ты в наших сердцах Олежка, лети снегирек… светлая память тебе! Сашенька, тебе сил и терпения”, “Очень жаль;(как будто умерло часть детства и юности. Его голос в любимых песнях навсегда”, “Чистой души человек с невероятным голосом. Помним и никогда не забудем!”.

Напомним, Олега Яковлев не стало 29 июня. За несколько дней до смерти артиста госпитализировали в одну из московских клиник в крайне тяжелом состоянии: певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Александры, у Яковлева была двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Позже выяснилось, что певец скончался от отека легких,который стал последствием цирроза печени. Олег умер в реанимации, не приходя в сознание.