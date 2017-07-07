Жена Олега Яковлева показала его последнее фото

 (2)
Бублик
пятница, 7 июля 2017 г. 10:51
На похороны бывшего солиста группы “Иванушки International” Олега Яковлева пришли сотни людей. Близкие друзья, знакомые, поклонники и коллеги хотели почтить память так рано ушедшего из жизни артиста, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Многие подходили к вдове покойного Александре Куцевол, чтобы выразить ей свои слова соболезнования. А несколько дней спустя, гражданская супруга актера решила опубликовать последнее фото любимого.

Одна из последних фотографий Олега Яковлева в его телефоне… Букетик из приправ)” — написала Куцевол (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Поклонники Олега с трудом верят в случившееся: “Олежка, так и не хочется в это верить… что тебя с нами нет… Скорбим!”, “Ты в наших сердцах Олежка, лети снегирек… светлая память тебе! Сашенька, тебе сил и терпения”, “Очень жаль;(как будто умерло часть детства и юности. Его голос в любимых песнях навсегда”, “Чистой души человек с невероятным голосом. Помним и никогда не забудем!”.

Напомним, Олега Яковлев не стало 29 июня. За несколько дней до смерти артиста госпитализировали в одну из московских клиник в крайне тяжелом состоянии: певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Александры, у Яковлева была двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Позже выяснилось, что певец скончался от отека легких,который стал последствием цирроза печени. Олег умер в реанимации, не приходя в сознание.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: 49-летняя Селин Дион снялась обнаженной

ФОТО: 49-летняя Селин Дион снялась обнаженной
Представители модного журнала Vogue опубликовали фотографию полностью обнаженной 49-летней канадской певицы Селин Дион.

Принцесса Греции отметила совершеннолетие шикарной вечеринкой в компании звезд

Принцесса Греции отметила совершеннолетие шикарной вечеринкой в компании звезд
Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия с размахом отметила официальное совершеннолетие в живописном британском местечке Котсуолдс, который называют сердцем Англии за природную красоту.

Жена Олега Яковлева показала его последнее фото (2)

Жена Олега Яковлева показала его последнее фото
На похороны бывшего солиста группы “Иванушки International” Олега Яковлева пришли сотни людей. Близкие друзья, знакомые, поклонники и коллеги хотели почтить память так рано ушедшего из жизни артиста, пишет “Комсомольская правда”.

Тест на отцовство "подарил" Хулио Иглесиасу 40-летнего сына (1)

Julio Iglesias
У испанского певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний сын Хавьер Сантос. Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста, пишет The Telegraph.

Волочкова распугала народ на пляже (9)

Anastasija Voločkova
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Успевает она все – и в монастыре иконы облобызать, и шпагат сделать, и в фойе отеля, который за рекламу носит Настю на руках, сфотографироваться. Новые купальники, красивые пейзажи. А поклонники все юродствуют, все издеваются над артисткой в комментариях к ее снимкам.
Facebook друзья
Rambler's Top100