Жена Игоря Крутого показала красавицу-дочку

Несмотря на бешеную популярность социальных сетей, многие родители запрещают своим детям до определенного возраста ими пользоваться. Именно так решил поступить Игорь Крутой, ограничивший доступ младшей дочки, Александры, к Сети. У нее нет аккаунта ни на одной из известных “площадок” для виртуального общения. Поэтому поклонники имеют шанс посмотреть на Александру только во время ее совместных выходов с папой в свет. Вот только Игорь берет ее с собой крайне редко, пишет “7 дней”.
Жена Игоря Ольга не так строго относится к запрету использования социальных сетей. Еще бы! Ведь она сама активно ведет свой микроблог. На супругу композитора “подписаны” свыше 100 тысяч человек. К слову, она изредка показывает поклонникам, как юная Александра меняется по мере взросления.
На днях Ольга поделилась в микроблоге совместным фото мужа с Александрой. Сейчас супруги находятся в отпуске, куда отправились за день до этого. Чета Крутых вместе с младшей дочкой улетели на “остров миллионеров” — излюбленное местечко для самых требовательных путешественников.