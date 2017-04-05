Жена Игоря Крутого показала красавицу-дочку

Жена Игоря Ольга не так строго относится к запрету использования социальных сетей. Еще бы! Ведь она сама активно ведет свой микроблог. На супругу композитора “подписаны” свыше 100 тысяч человек. К слову, она изредка показывает поклонникам, как юная Александра меняется по мере взросления.

На днях Ольга поделилась в микроблоге совместным фото мужа с Александрой. Сейчас супруги находятся в отпуске, куда отправились за день до этого. Чета Крутых вместе с младшей дочкой улетели на “остров миллионеров” — излюбленное местечко для самых требовательных путешественников.