Жена Григория Лепса рассказала об алкогольной зависимости мужа

Музыкант никогда не скрывал, что далек от идеала, что внутри него постоянно идет война с демонами. Но видимо, миллионы поклонников и любят его за честность перед ними и самим собой.

Несколько лет назад Григорий Лепс открыто признался в том, что много лет борется с алкоголизмом. В фильме он подтвердил, что эта борьба еще не окончена.

“Есть люди, которые умеют пить, есть те, кто не умеют. Я отношусь ко вторым — не умею пить мало. У меня было несколько случаев, когда я выходил на сцену никакой. Но я никогда не позволял себе не доработать или работать плохо. Всегда старался делать все на максимуме своих физических возможностей”, — рассказал Григорий Лепс.

На протяжении семнадцати лет рядом с Григорием постоянно находится его любимая жена Анна. Молодая женщина сумела принять Лепса таким, какой он есть. Она с пониманием относится к тому, что музыкант редко бывает дома, и поддерживает супруга в его борьбе с зависимостью.

“Он уже в таком сейчас возрасте находится, когда ты принимаешь свои и положительные и отрицательные качества, — признается жена Григория Лепса, Анна. — Когда ты уже принимаешь себя таким, какой ты есть. Но для меня это на самом деле очень важно, потому что озвучить это уже как шаг к успеху. Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой”.

В фильме Григорий Лепс рассказал, что находится под постоянным наблюдением медиков. “Работы много, не успеваешь восстанавливаться, поэтому я с собой таскаю все время врача, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму”, — рассказал музыкант.

Известный артист признался, что очень благодарен своей маме Нателле Лепсверидзе. По его словам, она родила его несколько раз. “Один раз физически и несколько раз вытаскивала с того света”, — отметит Григорий Лепс.

Нателла Лепсверидзе стала настоящем ангелом-хранителем сына. Когда много лет назад тот попал в реанимацию с диагнозом панкреонекроз и шансов выжить практически не было, спасла любовь матери. “Грубо говоря, у меня была гангрена поджелудочной железы. И если бы не мама, меня бы сейчас не было на этом свете”, — признался музыкант. Чтобы вылечить сына, Нателла продала квартиру.

Григорий Лепс часто говорит о том, что благодарен судьбе за то, что она дала ему шанс встретить тех, кого он встретил. Тех, кто ему помог. Теперь он и сам как будто отдает долг, стараясь делать то, что в его силах. Григорий Лепс помогает храмам, больным детям, устраивает благотворительные аукционы.