Жена Антона Макарского просит молиться за здоровье детей

Доброе утро, родные, любимые!:) Мы здесь, в этом мире, каждый на своём особенном задании. Надо осознать бессмысленность привязанности к материальным ценностям. Мы здесь гости, и, какие бы документы о собственности не оформили, по факту мы все живём гостинице, откуда очень-очень скоро продолжим своё бесконечное путешествие, независимо от документального распределения "ЧТО" и "ЧЬЁ":) Чрезмерное желание преумножить свои бумажки о собственности, при помощи нашей зависти и жадности, способны полностью поглотить наше хорошее настроение по утрам, спокойный сон, умиротворение в сердце, драгоценное время на общение с любимыми, доброту, способность радоваться, и даже Любовь. Нет! И счастье наших детей не зависит от того, сколько мы заработали и оформили им в наследство. Это ложный стереотип, давайте не обманываться. Богатые ревут навзрыд, и никакие деньги не гарантируют ни им, ни их детям ещё один завтрашний день жизни, и не помогают избежать тревоги и страхов. Независимо от заработка, я всё равно больше всего люблю жареную картошку, даже на завтрак:) А отсутствие стеснения говорить правду о себе делает меня абсолютно свободной:) Сегодня- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!:))) До встречи в ДК.им. Горького в 19.00:))) Самый антидепрессивный "Живой концерт! БИС на БИС!":))) 18 ИЮНЯ! САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ДК им.ГОРЬКОГО, 19.00. Для жителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГА заказать билеты без кассовых наценок можно прямо сейчас по телефону 89062673255 и 89602346834, с доставкой по любому адресу!:))) ВНИМАНИЕ! Лучшие места на сайте:www makarskie.ru Также, билеты можно приобрести всех кассах города! До встречи! Ждём вас!:) Живём: @lhotelspb Вкусно едим: @symposium.rest #живойконцертмакарских #афишаспб #афишапитер #кудапойтивпитере #кудапойти #концерт #купитьбилет #билетнаконцерт #концертдлявсейсемьи #концертдлявас #кудаподаться #дкгорького #белыеночи2017 #впитережить #летовпитере #отелипитера #концертмакарских #жгиморозова #гастроли #антонмакарский #викториямакарская #ромашки #веселобудет #веселонамвсегда #макарские #мывместе #@children.flowers.life

