Жена Антона Макарского просит молиться за здоровье детей

Виктория выложила пост в “Инстаграме”, призвав неравнодушных подписчиков помолиться за ее детей. Молодая женщина не стала рассказывать, как давно болеют звездные наследники, и каково их самочувствие сейчас.

“Родные, просим ваших молитв за меня (крещеная р.Б Александра), мою сестру (крещеная р.Б Каллиста), Машеньку и за Ванечку! Ангина”, — поделилась проблемой Макарская.

Поклонники поспешили написать слова поддержки, а некоторые даже предложили народные способы лечения. “Пейте побольше жидкости, а в будущем не забывайте про витаминные комплексы. Ангина — болезнь коварная”, “Выздоравливайте скорее. Будем за вас молиться”, “Тоже недавно страдали от этой проблемы всей семьей. Вика, не переживайте, иммунитет выдержит”, — писали фанаты звездной пары.

Виктория и Антон часто делятся фотографиями детей, рассказывая об их успехах. Супруги неоднократно признавались, что появление долгожданных малышей изменило их жизнь и характеры.

“Любовь к своим детям заставляет человека хотя бы начать задумываться о Боге и смысле земной жизни. Наполненная Любовью душа точно знает, что смерти нет, несмотря на все аргументы нашего ума”, — ранее рассказывала Виктория.

Напомним, что супруги вместе уже почти двадцать лет. Они долго не могли завести детей, но в 2012 году на свет появилась дочка Маша. А чуть позже Виктория подарила супругу сына Ивана.

Для многих поклонников семья Макарских является эталонной. Фанаты уверены, что в отношениях Виктории и Антона царит полная идиллия, а их родительским качествам можно только позавидовать. Именно поэтому звездной паре часто задаются вопросы о правильном воспитании наследников.

Виктория и Антон с удовольствием делятся секретами семейного счастья, не забывая спрашивать советов и у поклонников. Поскольку Макарские являются глубоко верующими людьми, они с ранних лет приучают детей уважительно относиться к религии.