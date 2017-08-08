Жена Антона Макарского просит молиться за здоровье детей

Виктория выложила пост в “Инстаграме”, призвав неравнодушных подписчиков помолиться за ее детей. Молодая женщина не стала рассказывать, как давно болеют звездные наследники, и каково их самочувствие сейчас.
“Родные, просим ваших молитв за меня (крещеная р.Б Александра), мою сестру (крещеная р.Б Каллиста), Машеньку и за Ванечку! Ангина”, — поделилась проблемой Макарская.
Поклонники поспешили написать слова поддержки, а некоторые даже предложили народные способы лечения. “Пейте побольше жидкости, а в будущем не забывайте про витаминные комплексы. Ангина — болезнь коварная”, “Выздоравливайте скорее. Будем за вас молиться”, “Тоже недавно страдали от этой проблемы всей семьей. Вика, не переживайте, иммунитет выдержит”, — писали фанаты звездной пары.
Виктория и Антон часто делятся фотографиями детей, рассказывая об их успехах. Супруги неоднократно признавались, что появление долгожданных малышей изменило их жизнь и характеры.
Доброе утро, родные, любимые!:) Мы здесь, в этом мире, каждый на своём особенном задании. Надо осознать бессмысленность привязанности к материальным ценностям. Мы здесь гости, и, какие бы документы о собственности не оформили, по факту мы все живём гостинице, откуда очень-очень скоро продолжим своё бесконечное путешествие, независимо от документального распределения "ЧТО" и "ЧЬЁ":) Чрезмерное желание преумножить свои бумажки о собственности, при помощи нашей зависти и жадности, способны полностью поглотить наше хорошее настроение по утрам, спокойный сон, умиротворение в сердце, драгоценное время на общение с любимыми, доброту, способность радоваться, и даже Любовь. Нет! И счастье наших детей не зависит от того, сколько мы заработали и оформили им в наследство. Это ложный стереотип, давайте не обманываться. Богатые ревут навзрыд, и никакие деньги не гарантируют ни им, ни их детям ещё один завтрашний день жизни, и не помогают избежать тревоги и страхов. Независимо от заработка, я всё равно больше всего люблю жареную картошку, даже на завтрак:) А отсутствие стеснения говорить правду о себе делает меня абсолютно свободной:) Сегодня- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!:))) До встречи в ДК.им. Горького в 19.00:))) Самый антидепрессивный "Живой концерт! БИС на БИС!":))) 18 ИЮНЯ! САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ДК им.ГОРЬКОГО, 19.00. Для жителей САНКТ-ПЕТЕРБУРГА заказать билеты без кассовых наценок можно прямо сейчас по телефону 89062673255 и 89602346834, с доставкой по любому адресу!:))) ВНИМАНИЕ! Лучшие места на сайте:www makarskie.ru Также, билеты можно приобрести всех кассах города! До встречи! Ждём вас!:) Живём: @lhotelspb Вкусно едим: @symposium.rest #живойконцертмакарских #афишаспб #афишапитер #кудапойтивпитере #кудапойти #концерт #купитьбилет #билетнаконцерт #концертдлявсейсемьи #концертдлявас #кудаподаться #дкгорького #белыеночи2017 #впитережить #летовпитере #отелипитера #концертмакарских #жгиморозова #гастроли #антонмакарский #викториямакарская #ромашки #веселобудет #веселонамвсегда #макарские #мывместе #@children.flowers.life
“Любовь к своим детям заставляет человека хотя бы начать задумываться о Боге и смысле земной жизни. Наполненная Любовью душа точно знает, что смерти нет, несмотря на все аргументы нашего ума”, — ранее рассказывала Виктория.
Напомним, что супруги вместе уже почти двадцать лет. Они долго не могли завести детей, но в 2012 году на свет появилась дочка Маша. А чуть позже Виктория подарила супругу сына Ивана.
Для многих поклонников семья Макарских является эталонной. Фанаты уверены, что в отношениях Виктории и Антона царит полная идиллия, а их родительским качествам можно только позавидовать. Именно поэтому звездной паре часто задаются вопросы о правильном воспитании наследников.
Виктория и Антон с удовольствием делятся секретами семейного счастья, не забывая спрашивать советов и у поклонников. Поскольку Макарские являются глубоко верующими людьми, они с ранних лет приучают детей уважительно относиться к религии.