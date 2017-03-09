Жена Александра Овечкина ждет ребенка

Dni.ru
четверг, 9 марта 2017 г. 11:45
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. В близком окружении обсуждают беременность Анастасии Шубской.
© Instagram

По информации источника, близкого к семье Александра Овечкина, срок беременности его супруги, дочери российской актрисы Веры Глаголевой, 23-летней Анастасии (до замужества – Шубской) совсем небольшой – около трех месяцев. Пара очень рада грядущему пополнению, но предпочитает пока не распространяться на эту тему, компетентно сообщает Life.ru.

Отметим, что в последнее время активная пользовательница социальными сетями Анастасия Шубская редко публикует фотографии на своей страничке в Instagram. А если и делает это, то предпочитает не демонстрировать фигуру, снимаясь в таких ракурсах, где сложно разглядеть живот. На многих снимках Анастасия и вовсе запечатлена по грудь.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли тайную свадьбу в августе 2016 года. А об отношениях молодых людей стало известно годом ранее. Слухи о свадьбе Анастасии с известным спортсменом поползли по Сети после того, как 23-летняя Шубская опубликовала в микроблоге фотографию, где запечатлена с Александром в автомобиле. При этом они одеты в белое. Поклонники и журналисты решили, что пару можно поздравить с бракосочетанием.


Недавно мать Шубской, актриса Вера Глаголева прокомментировала выбор дочери. "Конечно, бывают разные матери, дочери и выборы. Но я говорю про конкретный случай, про нашего Александра – очень нравится, когда его называют Александром Великим. Я несколько раз была на играх НХЛ в Вашингтоне и Нью-Йорке, там такие темпы, такой восторг. Есть такая гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна", – на пресс-конференции сообщила актриса.

#tbt #miami

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Feb 28, 2017 at 10:26am PST


Больше фото и интервью в мартовском номере @tatler_russia ❤️ @tatler_russia with @repostapp ・・・ А вот наш мартовский, полный любви номер. Только у нас – фотосессия самого высокооплачиваемого русского хоккеиста Александра Овечкина и его жены Насти. Когда-то она звалась Настей Шубской и танцевала на нашем балу дебютанток. А теперь Nastasiya Ovechkina прилежно ведет хозяйство в их вашингтонском особняке. Татлер провел два дня с молодой парой и обнаружил дом полную чашу. А фотограф Макс Вадукул и стилист @anyaziourova сделали отличную съемку. #marchissue #onsale

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Feb 16, 2017 at 7:18am PST


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