Ждем в Таллинне? Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет

Между тем в аэропорту Баку Алла Борисовна сделала сенсационное заявление, что планирует сольный концерт к 70-летию (сейчас Пугачевой 68 лет). Мол, возможно не только в Москве, но и в Баку и других городах.

-“Жара“ — это фестиваль, поэтому я в рамках фестиваля подготовила то, что надо. Но я надеюсь, что к своему юбилею, к своему 70-летию, один концерт сделаю. Не везде. Но в Баку точно, — поделилась с журналистами Алла Пугачева.

Напомним: Алла Пугачева ушла со сцены в 2009 году, но оставила за собой право записывать новые песни и делать творческие проекты.

- Я могу в любой момент записать новую песню. Но петь я сейчас не хочу, — признавалась в интервью “Комсомолке” Алла Борисовна. — Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Но мы провели исследования, что я интересна, даже когда я говорю. Так что я могу ездить по стране с творческими встречами. Может, еще кого-нибудь из артистов возьму с собой.