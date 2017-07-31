Ждем в Таллинне? Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет

 (1)
Бублик
понедельник, 31 июля 2017 г. 09:30
На музыкальный фестиваль в солнечный Баку Алла Пугачева прилетела на свой авторский вечер, где лучшие песни Примадонны поют в эти минуты коллеги. Планирует спеть и сама АБ. В программе значатся семь песен Аллы Борисовны, но может певица споет и больше на радость своим поклонникам, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Между тем в аэропорту Баку Алла Борисовна сделала сенсационное заявление, что планирует сольный концерт к 70-летию (сейчас Пугачевой 68 лет). Мол, возможно не только в Москве, но и в Баку и других городах.

-“Жара“ — это фестиваль, поэтому я в рамках фестиваля подготовила то, что надо. Но я надеюсь, что к своему юбилею, к своему 70-летию, один концерт сделаю. Не везде. Но в Баку точно, — поделилась с журналистами Алла Пугачева.

Напомним: Алла Пугачева ушла со сцены в 2009 году, но оставила за собой право записывать новые песни и делать творческие проекты.

- Я могу в любой момент записать новую песню. Но петь я сейчас не хочу, — признавалась в интервью “Комсомолке” Алла Борисовна. — Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Но мы провели исследования, что я интересна, даже когда я говорю. Так что я могу ездить по стране с творческими встречами. Может, еще кого-нибудь из артистов возьму с собой.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Ждем в Таллинне? Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет (1)

Ждем в Таллинне? Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет
На музыкальный фестиваль в солнечный Баку Алла Пугачева прилетела на свой авторский вечер, где лучшие песни Примадонны поют в эти минуты коллеги. Планирует спеть и сама АБ. В программе значатся семь песен Аллы Борисовны, но может певица споет и больше на радость своим поклонникам, пишет “Комсомольская правда”.

ФОТО: Как стареют звезды боевиков 1990-х

ФОТО: Как стареют звезды боевиков 1990-х
Сегодня эту нишу в Голливуде занимают Том Круз, Джейсон Стэйтем, Вин Дизель и даже Мэтт Дэймон, но настоящие ценители жанра боевиков помнят о настоящих корифеях 80-90-х годов: мускулистых, брутальных, неубиваемых и готовых разнести все вокруг ради спасения мира или защиты добра. Delfi Izklaide вспоминает героев боевиков и показывает, как они выглядят сегодня.

Королеву прокатил эффектный блондин (1)

Королеву прокатил эффектный блондин
Звезда 90-х довольно часто радует поклонников фотографиями из личного архива. Королева активно рассказывает о своей личной жизни в социальной сети. На этот раз исполнительница хита "Желтые тюльпаны" показала подписчикам фото роскошной иномарки.

У Ким Кардашьян и Канье Уэста через полгода будет третий ребенок (2)

У Ким Кардашьян и Канье Уэста через полгода будет третий ребенок
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова ждут пополнения в семействе. Звездная пара уже воспитывает двоих детей — четырехлетнюю дочку Норт и полуторагодовалого сына Сэйнта, и вот теперь у них снова будет малыш, пишет "Комсомольская правда".

Анджелина Джоли дала первое интервью после развода и рассказала о проблемах

Анджелина Джоли дала первое интервью после развода и рассказала о проблемах
Вышло новое интервью голливудской актрисы Анджелины Джоли. Одна из самых привлекательных артисток современности призналась, что ее парализовало.
Facebook друзья