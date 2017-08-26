Земфире платят по 300 миллионов

Певица считается одной из самых богатых звезд России. Хотя живет довольно скромно.
Zemfira
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26 августа Земфира отметит 41-й день рождения. Прошлогодний юбилей она отмечала на на красивой белой яхте, курсирующей по Москве-реке и каналам. Компанию Рамазановой составили тогда Светлана Бондарчук, жена Владимира Познера промоутер Надежда Соловьева и медиамагнат Александр Мамут. Разумеется, была и дама сердца – Рената Литвинова.

Рамазанова окружает себя исключительно состоятельными людьми. Теми, кто соседствует с певицей в списке богачей из "Форбса". Певица согласно проведенному анализу зарабатывает по 5 миллионов долларов в год (или по 300 миллионов рублей по курсу на сегодняшний день).

Всего же с 2005 года – времени выхода его четвертого студийного альбома "Вендетта" – она заработала 33 миллиона долларов. Что позволило ей купить квартиру в сталинском доме на Фрунзенской набережной. Жилплощадь общей площадью 85 кв.м. в обошлась певице в 250 тысяч долларов. Ежегодный налог на нее составляет 32 тысячи рублей. Из трех комнат певица сделала две – спальню и гостиную. В кухне – барная стойка, в гостиной – уголок для компьютера и техники.

Накопить на жилье было легко – певица получала по 50 тысяч долларов за концерт. Сегодня, кстати, ее аппетиты вросли. Например, билетные сборы только с двух московских концертов последнего тура "Маленький человек" превысили 150 миллионов рублей.

А еще Земфира зарабатывает на вечеринках у олигархов. Например, в канун 2017 года, как пишет "КП", певица спела на корпоративе одного из богатейших бизнесменов России, миллиардера Сулеймана Керимова, заплатившего ей за выступление аж 150 тысяч евро.

Dni.ru
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