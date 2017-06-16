Заворотнюк прокомментировала слухи о своей третьей беременности

Под снимком Анастасия написала: “Живите с аппетитом :) И улыбайтесь каждому дню! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)”. Сама по себе публикация довольно обычная, но внимательные подписчики заметили, что живот актрисы выглядит не так как прежде.

Большинство тут же решили, что Чернышев и Заворотнюк ждут ребенка, который для Анастасии станет третьим, а вот для Петра — первенцем. “Беременная вроде”, “Прелесть!!!! По лицу видно, что малыша ждет”, “Вы беременны?”, — принялись писать фолловеры.

Анастасия никак догадки фанатов не прокомментировала, поэтому мы связались с ее директором Мариной за разъяснениями. Представительница актрисы опровергла слухи, заявив, что Заворотнюк не беременна.