Заворотнюк чудом не стала жертвой теракта в Барселоне

Анастасия Заворотнюк отправилась в гости к подруге, которая живет в Барселоне. Однако отдых в Испании едва не обернулся для актрисы трагедией – она покинула главную пешеходную улицу за 15 минут до теракта.

Движение на многих улицах города было перекрыто – полиция искала преступников и их возможных сообщников. "Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство", - поделилась актриса переживаниями в Instagram.

По словам Заворотнюк, они с подругой находились недалеко от места трагедии. "Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию", – цитирует ее Life.ru. "Немыслимо! Страшно смотреть на погибших... Больно! За что?!" – написала Анастасия.

О трагедии рассказала в Twitter и британская актриса Лейла Руасс. В тот вечер она ужинала в ресторане на улице Рамбла. Чтобы не стать жертвой бойни, звезда спряталась в морозильной камере заведения.

Напомним, 17 августа в Барселоне произошел теракт, аналогичный тому, который случился в 2016 году в Ницце: на скорости около 80 километров в час фургон въехал в толпу людей на пешеходной зоне улицы Рамбла. Погибли 13 человек, 90 получили травмы.

Полиции пока не удалось поймать злоумышленника. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Наших соотечественников среди пострадавших нет.