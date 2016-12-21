Завещание о наследстве для Джигурды проверят на подлинность

SHOWTIME!
среда, 21 декабря 2016 г. 16:28
Завещание российской предпринимательницы Людмилы Браташ в пользу Никиты Джигурды проверят на подлинность, сообщает Life со ссылкой на адвоката бывшей жены артиста Марины Анисиной.
© Scanpix

После смерти Браташ, которая была крестной матерью детей Джигурды и Анисиной, артист опубликовал завещание, согласно которому многомиллионное состояние покойной переходит в его собственность. Когда сестра Браташ подвергла последнюю волю своей родственницы сомнению и обратилась в суд, Джигурда заявил, что завещание потеряно, однако затем по требованию суда все же отыскал оригинал документа. Сейчас завещание пройдет экспертизу, поэтому дело о наследстве приостановлено до февраля следующего года.

Напомним, Людмила Браташ скончалась в феврале этого года при загадочных обстоятельствах в своей квартире. Сообщалось, что перед смертью она злоупотребляла алкоголем. Джигурда обвинял в убийстве Браташ ее личного водителя Дмитрия и ее сестру - по его мнению, они были в сговоре и отравили Браташ, накачивая наркотиками. Шоумен уверяет, что Людмила подозревала об этом еще в 2010 году, и поэтому составила завещание в пользу Джигурды и Анисиной. В качестве доказательства он опубликовал фотографии документов в соцсетях. При этом он сообщил, что по форме завещание подруги семьи было признано нотариусом "несоответствующим". Однако в нем содержатся подозрения в адрес персон, которых Людмила Браташ, видимо, считала способными на злодеяния. Согласно ее завещанию, наследникам достанутся банковские счета, три квартиры общей стоимостью 200 миллионов рублей, а также недвижимость за границей.

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