Задорнов после реабилитации сыграет Трампа

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SHOWTIME!
четверг, 2 февраля 2017 г. 11:37
По словам друзей Михаила Задорнова, несмотря на сложное и тяжелое лечение, сатирик усиленно работает над новым проектом.
© RIA/Scanpix

Как пишет StarHit, Задорнов написал сценарий к фильму "Однажды в Америке или...", который уже находится в стадии съемки. Об этом изданию рассказал друг артиста Макисм Забелин. Он также сообщил, что Задорнов принимает участие в проекте не только в качестве автора сценария, но и как актер. По словам Забелина, лечение оказывает положительный результат и настроение у Задорного хорошее. "Насколько я знаю, восстановительный курс потихоньку показывает позитивные результаты, – цитирует его StarHit. – Да и настроение у Миши на "отлично"! Мы начали съемки фильма "Однажды в Америке, или…", сценарий которого написал Задорнов. Несмотря на то, что сам на площадке присутствовать не может, постоянно на связи. Вот на днях созванивались, я рассказывал ему о сценах с интерьером королевского дворца! Он так загорелся, что даже хотел сбежать из клиники на пару дней. Но мы его отговорили: "Нужно сосредоточиться на себе!"

Как говорит Максим Забелин, свои сцены Задорнов сыграет летом, как это предполагает сценарий, так что реабилитации съемки не помешают. К тому же сатирик уже успел озвучить монологи перед известием о своей болезни. Сцнарий уже прошел "проверку зрителем". "Задорнов собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет – нещадно вычеркивал", - рассказал Забелин.

SHOWTIME!
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