Зачем Пугачева и Галкин получили европейские паспорта?

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Dni.ru
понедельник, 5 июня 2017 г. 10:37
Королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Звезды приобрели недвижимость на острове и теперь могут путешествовать без специального разрешения по более чем 160 странам мира.
© Instagram

Пугачева и Галкин воспользовались специальной программой, которая была инициирована правительством Кипра. Механизм позволял получить гражданство на льготных условиях – достаточно было вложить в экономику страны от двух миллионов евро.

"Уже 25 мая в Никосии Алла Борисовна и Максим получили европейские паспорта. Теперь у них обоих двойное гражданство", – рассказал адвокат Семен Погосян, который сопровождал пару в поездке на остров и оказывал юридическую помощь. По его словам, пара прилетела на Кипр ранним утром и уже вечером отправилась обратно в Москву.

Гражданство Евросоюза дает определенные преимущества звездной паре. "Все члены семьи Пугачевой могут беспрепятственно поехать пожить год, два или вообще остаться навсегда в одной из 48 стран мира. И путешествовать без виз более чем в 167 государств, в том числе Великобританию, Австралию", – цитирует юриста "Стархит".

Получение гражданства Галкин и Пугачева отпраздновали в одном из лучших ресторанов столицы Кипра. "Компания была большая – восемь человек. Больше всего гостям понравился наш фирменный рыбный суп от шефа Петроса", – рассказала менеджер заведения. По ее словам, гости остались очень довольны.

❤ #family

A post shared by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Feb 13, 2017 at 7:45pm PST


🌷☀️💕 #36line @alla_orfey @laima_vaikule_official ph: @horoshevska.

A post shared by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Jun 3, 2017 at 9:03am PDT


"Если жизнь - большая сцена, сцена - маленькая жизнь."

A post shared by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Apr 26, 2017 at 6:57am PDT



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