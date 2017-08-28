Юлия Савичева рассказала о дочери

Юлия опубликовала в соцсетях обращение к новорожденной девочке, которую назвали Анной.
"Ты сейчас очень маленькая, и, скорее всего, не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день, и ты прочтешь это сообщение. Ты, наверное, удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько наших друзей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром". Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима", — написала Савичева в Instagram под фотографией крохотной ручки младенца.
Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение. Ты наверное удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько людей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"! Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее. Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017.
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