Юлия Савичева рассказала о дочери

Юлия опубликовала в соцсетях обращение к новорожденной девочке, которую назвали Анной.

"Ты сейчас очень маленькая, и, скорее всего, не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день, и ты прочтешь это сообщение. Ты, наверное, удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько наших друзей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром". Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима", — написала Савичева в Instagram под фотографией крохотной ручки младенца.