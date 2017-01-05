Юлия Проскурякова заговорила о второй беременности

“Пока не планирую рожать. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!” — сообщила артистка.

A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Dec 10, 2016 at 11:32pm PST

Жена Игоря Николаева старается во всем оставаться образцовой матерью. Она внимательно следит за питанием и развитием девочки, подолгу слушает с ней приятную музыку и читает сказки. Глава семейства, в свою очередь, также не упускает возможности бывать вместе с дочкой. Юлия неоднократно заявляла в своих интервью, что Николаев для нее — пример любящего и заботливого папы. У композитора есть взрослая наследница Юлия, поэтому артисту немного проще справляться с родительскими обязанностями.

“Игорь не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он — отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит”, — призналась артистка.

A photo posted by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Aug 21, 2016 at 8:52am PDT

Юлия уверена, что о пополнении в семействе думать рано еще и по той причине, что пока важно много времени уделять Веронике. Оба родителя это прекрасно понимают и направляют все усилия на наследницу. Более того, рождение девочки было для женщины настоящим чудом, ведь она всегда мечтала о дочери. Знаменитость призналась, что молилась об этом на протяжении нескольких месяцев, прежде чем узнала пол ребенка.

Помимо всего, когда Проскурякова начала рассуждать об отношениях с мужем, она рассказала, что после рождения дочки их брак вышел на новый уровень. Они и прежде были откровенны друг с другом, однако с появлением Вероники все изменилось в лучшую сторону. Женщина сообщила, что Игорь старается прислушиваться к ее советам, обращается за помощью, когда это необходимо. По словам Юлии, она натолкнула Николаева на мысль спеть в дуэте с бывшей супругой Наташей Королевой. Увидев двух бывших возлюбленных вместе на одной сцене, поклонники быстро забили тревогу. Однако Проскурякова осталась спокойна. “Выступление на юбилейном вечере Наташи было нашим совместным решением. Игорь у меня спросил, я сказала: “Почему нет? Выступите вместе!” А за то, что пишут поклонники, я отвечать не могу”, — рассказала Юлия в интервью Собеседник.ру.