Юлия Меньшова уходит из передачи "Наедине со всеми" на Первом канале

По словам телеведущей, ей хотелось бы продлить интригу, но поползли "дурацкие слухи", и правду придется раскрыть чуть раньше.

"Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба", – заявила Меньшова.

Как пояснила телеведущая, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень трудная, хотя и бесконечно интересная работа.

"Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", – сказала Меньшова. Она добавила, что никуда не уходит с Первого канала, есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.

Первый канал подтвердил закрытие передачи "Наедине со всеми" с телеведущей Юлией Меньшовой; в новом сезоне в эфир канала выйдет два новых проекта с ней. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает РИА "Новости".

"Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне", — сообщил представитель Первого канала.

Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие. После Андрея Малахова и Александра Олешко настал черед Тимура Кизякова, работавшего в эфире телекомпании 25 лет.