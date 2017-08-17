Юлия Меньшова уходит из передачи "Наедине со всеми" на Первом канале

 (1)
Gazeta.ru
четверг, 17 августа 2017 г. 10:58
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале. Сообщение опубликовано в инстаграме Меньшовой (аккаунт не верифицирован).
© Instagram

По словам телеведущей, ей хотелось бы продлить интригу, но поползли "дурацкие слухи", и правду придется раскрыть чуть раньше.

"Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба", – заявила Меньшова.

Как пояснила телеведущая, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень трудная, хотя и бесконечно интересная работа.

"Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", – сказала Меньшова. Она добавила, что никуда не уходит с Первого канала, есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.

Первый канал подтвердил закрытие передачи "Наедине со всеми" с телеведущей Юлией Меньшовой; в новом сезоне в эфир канала выйдет два новых проекта с ней. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает РИА "Новости".

"Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне", — сообщил представитель Первого канала.

Ранее сообщалось, что с Первого канала продолжают уходить телеведущие. После Андрея Малахова и Александра Олешко настал черед Тимура Кизякова, работавшего в эфире телекомпании 25 лет.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Юлия Меньшова уходит из передачи "Наедине со всеми" на Первом канале (1)

Юлия Меньшова уходит из передачи Наедине со всеми на Первом канале
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале. Сообщение опубликовано в инстаграме Меньшовой (аккаунт не верифицирован).

ФОТО: Валерия похвасталась стройной фигурой в красном бикини (1)

ФОТО: Валерия похвасталась стройной фигурой в красном бикини
Российская певица Валерия опубликовала в соцсетях несколько снимков своего отдыха во Франции, на которых продемонстрировала прекрасную физическую форму.

В Вильнюсе Робби Вильямс исполнил песню "Party Like A Russian" и сказал "Спасибо" (10)

Robbie Williamsas
В среду вечером в вильнюсском парке "Вингис" состоялось неординарное шоу - здесь после двухлетнего перерыва выступил известный британский исполнитель Робби Уильямс.

Скончалась актриса Вера Глаголева (24)

Скончалась актриса Вера Глаголева
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

Тимур Кизяков отказался комментировать информацию о закрытии "Пока все дома"

Тимур Кизяков отказался комментировать информацию о закрытии Пока все дома
Телеведущий Тимур Кизяков отказался комментировать информацию о закрытии программы "Пока все дома", которая на протяжении многих лет выходила на Первом канале.
Facebook друзья