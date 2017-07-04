Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут ребенка

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вторник, 4 июля 2017 г. 10:41
Певица и ее супруг, которые вместе почти десять лет, готовятся к долгожданному пополнению в семействе: осенью 36-летний Алексей Чумаков и 34-летняя Юлия наконец примерят на себя новый статус — родителей. Свое интересное положение Ковальчук тщательно скрывает, не рассказывая о беременности даже близким друзьям. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а на модные съемки просит стилистов подбирать для нее свободную одежду, пишет Starhit.
© Vida Press

“Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада”, — поделилась со “СтарХитом” Ирина Турчинская, вместе с певицей она занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Несмотря на пятый месяц беременности, артистка продолжает выходить на сцену, маскируя округлившийся животик просторными нарядами. А весной в Барселоне она сняла клип на песню “Потанцуй”. В Испании Юлия успела не только поработать, но и отдохнуть: вместе с мамой Светланой Васильевной она провела на Средиземноморье около двух недель — там у семьи есть дом на берегу.

По словам близких друзей, муж девушки окружил любимую еще большей заботой, чем раньше.

“Они очень гармоничная пара, — поделились со “СтарХитом” в окружении будущих родителей. — Леша — самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей”.

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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут ребенка

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут ребенка
Певица и ее супруг, которые вместе почти десять лет, готовятся к долгожданному пополнению в семействе: осенью 36-летний Алексей Чумаков и 34-летняя Юлия наконец примерят на себя новый статус — родителей. Свое интересное положение Ковальчук тщательно скрывает, не рассказывая о беременности даже близким друзьям. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а на модные съемки просит стилистов подбирать для нее свободную одежду, пишет Starhit.

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