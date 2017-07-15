Ярмольник ждет прибавления в семье

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Dni.ru
суббота, 15 июля 2017 г. 16:22
Во время приготовления котлет и салата в передаче "Смак" актер и его жена Оксана Павловна поделились радостной новостью. Вскоре у них появится внук. Оказывается, дочь Ярмольника, Александра вновь готовится стать мамой.
© Sputknik/Scanpix

Стоит отметить, что Леонид Ярмольник весьма редко откровенничает о своей личной жизни, предпочитая в интервью беседовать о работе и творчестве. Но для Ивана Урганта артист сделал исключение. В эфире программы он открыл секреты семейного благополучия. Артист признался, что все время уделяет внуку Пете. А теперь, когда стало известно, что скоро появится еще один малыш, радости звездного деда нет предела. Даже имя уже выбрали – Павел. "Так что у нас дома будет филиал Петропавловской крепости", – пошутил Леонид.

Ради встреч с трехлетним внуком актер порой откладывает важные дела и корректирует рабочий график. Появление малыша, по словам Леонида Исаакoвича, полностью изменило его жизнь и заставило провести переоценку ценностей. На этой волне Ярмольник рассказал о еще одном важном событии – свадьбе дочери. "Торжество было организовано у нас на даче. Все гости приходили в белом, таков был дресс-код", – рассказала звезда в эфире Первого канала.

В процессе приготовления блюда, Леонид Ярмольник назвал причины домашних конфликтов. По словам артиста, он питает особенную слабость к ряженке и творожным сочникам. Если же Оксана Павловна не успевает пополнять запасы любимых блюд супруга, то глава семьи устраивает скандал. Однако ссоры звездной четы продолжаются недолго, ведь, по утверждению самого актера, ему очень повезло с любимой женщиной.

Напомним, что Леонид и Оксана Ярмольник состоят в браке уже 34 года. Супруга знаменитого актера работает художником и имеет свою мастерскую на Арбате – подарок мужа. По словам звезды, его жена полностью отвечает за порядок в доме и приготовление пищи.

Dni.ru
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