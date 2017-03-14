Яна Рудковская рассказала о своих доходах

Позволяет звезда заглянуть подписчикам и в свою гардеробную, периодически Яна Рудковская показывает интерьер своего роскошного особняка на Рублевке, площадью больше тысячи квадратных метра, рассказывает об отдыхе на курортах класса “люкс”.

Разумеется, многих интересует, сколько же зарабатывает продюсер. Этот вопрос, который Яне мечтают задать многие, озвучила в эфире программы “Секрет на миллион” ее ведущая Лера Кудрявцева.

“Твой годовой доход — это миллионы долларов или рублей?” — спросила Лера. “Ну конечно, долларов, — ответила Яна. — Ну это не миллионы-миллионы… Но скажем так, цифра с шестью нулями. Безусловно, шоу, которые я делаю, приносят огромные доходы, но и расходов требуют тоже”.

Рассказала Яна Рудковская, какой недвижимостью владеет ее семья. Это два дома — в Москве и Санкт-Петербурге, квартиры в этих же городах. Есть у семейства дом и две квартиры в Сочи.

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 12, 2017 at 5:35am PDT

Ездит Яна на машине класса “люкс” с водителем. Ее рабочий день начинается в девять утра и заканчивается в девять вечера, а то и позже. Четырехлетний Сашенька все это время находится под присмотром гувернанток. На тренировки и на занятия малыша сопровождает водитель и охранник. Всего же штат помощников в семье Рудковской и Плющенко составляет порядка пятнадцати человек — водители, охрана, няни сына.

“Основной костяк работает у нас по десять-двенадцать лет, — продолжает продюсер. — Люди от нас не уходят, поскольку мы с Женей очень добрые и лояльные”.

У помощников звездной пары приличные заработки. “Когда люди только устраивались к нам на работу, ездили на метро, сейчас у всех автомобили”, — заметила Яна Рудковская. Бюджет у них с Евгением Плющенко общий, но каждый может тратить деньги по-своему усмотрению. “Женя недавно купил хорошую машину, лодку, — продолжает супруга фигуриста. — Он может мне сказать: “Я хочу купить папе квартиру”, я говорю: “Покупай, конечно”.

При этом Яна Рудковская признается, что у них с мужем нет брачного контракта. Отношения в семье строятся на любви, дружбе и доверии.