Выяснилось, какое место во втором полуфинале "Евровидения" заняли Fusedmarc

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 14 мая 2017 г. 10:53
В субботу вечером выяснилось, кто стал победителем "Евровидения-2017". Вместе с тем, по окончанию конкурса организаторы предали гласности все голоса, отданные комиссиями и зрителями.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Представители Литвы Fusedmarc, которые участвовали во втором полуфинале, заняли 17-е место. Всего в полуфинале принимали участие 18 стран.

Литовские исполнители набрали всего 42 голоса. Меньше баллов получила лишь Словения, Сан-Марино и Латвия. Больше всего голосов набрал участник второго полуфинала, представитель Болгарии - 403.

Всего в "Евровидении" приняли участие 42 страны. Представитель Сан-Марино набрал всего один балл, литовцам удалось набрать лишь на один балл больше.

В этом году финал "Евровидения" прошел без участия стран Балтии. Ни Эстония, ни Латвия также не прошли в финал, хотя эстонцев оценивали довольно хорошо и прогнозировали эстонскому дуэту попадание в пятерку лучших.

За титул победителя в финале боролись 26 стран: Украина, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

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