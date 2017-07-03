Высказывание Юрия Лозы об умершем Олеге Яковлеве спровоцировало скандал

Многие предположили, что “Иванушек International” коснулся злой рок. Яковлев пришел на место Игоря Сорина, который трагически погиб в 1998 году. Лоза придерживается позиции, что артисты не следили за здоровьем.

“Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы”, — отметил композитор.

A post shared by Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) on Jun 29, 2017 at 3:20am PDT

Известный композитор придерживается мнения, что Яковлеву нужно было вовремя обратиться к медикам. Как утверждает Юрий Эдуардович, некоторые его коллеги по шоу-бизнесу неадекватно оценивают свои силы, поэтому в итоге и “сгорают”.

“Где-то надо было отдыхать, отсыпаться, в храм сходить, посидеть на берегу с удочкой, просто отдохнуть. Если понимаешь, что у тебя организм не очень, кутайся, купи пояс из собачьей шерсти. Я так понимаю эту жизнь, я практик, извините”, — добавил музыкальный деятель.

Анализируя песни коллектива, Юрий Эдуардович делает акцент на том, что трио всегда сотрудничало с талантливыми авторами и продюсерами, а сами из себя ребята ничего не представляют. Музыкальный деятель подчеркнул, что “Иванушки International” абсолютно бездарны в вопросе творчества.

“Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но, тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж. Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился — все”, — заявил Лоза.

Многие осудили композитора из-за того, что он раскритиковал человека, который несколько дней назад скончался. По мнению пользователей сетей, Юрию Эдуардовичу не стоило так резко высказываться в адрес артиста.