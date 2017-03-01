Вышел новый трейлер фильма "Чужой: Завет" Ридли Скотта

Gazeta.ru
среда, 1 марта 2017 г. 16:17
Вышел новый трейлер фильма "Чужой: Завет" режиссера Ридли Скотта.

"Путь в рай начинается в аду", – говорится в описании видео. По сюжету, космический корабль "Завет" летит на далекую планету и находит мир, который кажется им парадизом. На самом деле это мрачный и опасный мир.

В фильме снимались Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Били Крудап, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир, Нуми Рапас, Гай Пирс, Джеймс Франко.

В американский прокат "Чужой: Завет" (сиквел "Прометея") выйдет 19 мая 2017 года. Новый фильм — шестой во франшизе Скотта "Чужой".

Gazeta.ru
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