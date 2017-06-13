Вячеслав Малежик рассказал о перенесенном инсульте

"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта", – рассказал Малежик.

По его словам, он в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить, но прогноз врачей не лишен оптимизма. Артист призвал молиться за него.

Малежик известен как по сольной карьере, так и по участию в группах "Веселые ребята", "Голубые гитары", "Пламя". Среди его известных песен – "Двести лет", "Мозаика", "Острова", "Попутчица".