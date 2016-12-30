ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года

NEWSru.com
пятница, 30 декабря 2016 г. 15:01
К концу года традиционно подводятся условные итоги самых успешных фильмов, а специализированные сайты и СМИ готовят рейтинги и "горячие десятки" лучших, по их мнению, кинолент. В подобные списки не всегда входят самые кассовые ленты, снискавшие хвалебные отзывы критиков.
© DELFI

По версии телерадиокомпании BBC, в десятку лучших кинопремьер 2016 года попали мюзикл Демиена Шазелла "Ла-ла лэнд", кукольная анимация Чарли Кауфмана "Аномализа", третья за 16 лет работа Кеннета Лонергана "Манчестер у моря", новая работа Тома Форда "Под покровом ночи", фантастический фильм Дени Вильнева "Прибытие", комедия Марена Аде "Тони Эрдманн", документальная драма Джона Ли Хэнкока "Основатель", две комедийные драмы - "Почетный гражданин" Гастона Дюпра и Мариано Кона и "Флоренс Фостер Дженкинс" Стивена Фрирза, а также аниме "Твое имя" режиссера Макото Синкае.

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