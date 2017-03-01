Вся правда: куда пропала из шоу-бизнеса Марина Хлебникова

Андрей Малахов восхитился способностью Хлебниковой оберегать свою личную жизнь. Лишь недавно общественность узнала о том, что у нее есть 17-летняя дочь.

Как оказалось, у артистки был тяжелый период, когда ей пришлось обеспечивать всю семью. Она связала свою жизнь с любимым человеком, однако, по ее мнению, его угнетало быть “мужем Марины Хлебниковой”. Она вспомнила, что супруг не мог найти работу, а потому ей пришлось спустя 20 дней после родов выходить на сцену.

“Моей ошибкой было то, что я решила привести его в свою сферу деятельности. Он выпустил альбом “Кошки моей души”, а я не получила за это ни копейки, я ни сном, ни духом об этом не знала. И когда я увидела потом, у каких лиц и банков он брал кредиты! А потом выходит статья “Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов. Я к Иосифу подойти боюсь, я ни копейки из этих денег не видела!” — рассказала в эксклюзивном интервью “Пусть говорят”.

Марина Хлебникова также оправдалась за многочисленные слухи. Некоторые предполагали, что у артистки появились проблемы с алкоголем, из-за которых ей пришлось пропасть из шоу-бизнеса. Певица опровергла эту информацию. Она призналась, что все это время продолжала работать.

Марине неловко за бывшего супруга, который занял денег у многих ее друзей из мира шоу-бизнеса, в том числе, у продюсера Иосифа Пригожина. Певица призналась, что ей до сих пор стыдно смотреть ему в глаза, поскольку долг ее экс-супруг так и не отдал.

Иосиф Пригожин признался, что не держит зла на певицу. Он понимает, что женщина стала жертвой недобросовестного супруга, который обманул не только его.

“Конечно, он ее использовал. Для него Марина Хлебникова была просто алиби для его мошеннический дел. Огромное количество людей его искали, он взял деньги не только у меня. Он набрал у меня не может быть никаких претензий к Марине”, — сказал Пригожин.

Марине Хлебниковой было приятно слышать в свой адрес добрые слова от друга.

Дочь Марины Хлебниковой Доминика тоже делает первые шаги в музыке. Девушка поет по вечерам в ресторанах, однако пока не знает, какое будущее выберет для себя. Сейчас ей 17 лет, а потому дочь знаменитости решает, с какой сферой деятельности связать свою жизнь. А пока она поет лишь в свое удовольствие.

“Это как хобби, я не собираюсь связывать с этим жизнь”, — призналась Доминика.

В студии появился бывший гражданский супруг Хлебниковой Антон Логинов. Они прожили вместе на протяжении 10 лет. Ради эффектной артистки мужчина бросил свою жену. Несмотря на страсть и длительные отношения, пара не стала связывать себя узами брака.

“Я никогда не отказывался от того, что люблю Марину”, — сообщил Логинов.

Как оказалось, с Антоном Марина рассталась из-за нового возлюбленного Сергея. Мужчина до сих пор с теплотой вспоминает отношения с известной артисткой, гордится тем, что она вырастила дочь Доминику.