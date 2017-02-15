Вручение европейской премии MTV пройдет в Лондоне впервые за 20 лет

Церемония вручения европейской премии MTV будет проведена в Лондоне впервые более чем за 20 лет. Об этом сообщает "Би-би-си".

Мэр британской столицы Садик Хан подтвердил возвращение MTV European Music Awards в город. Церемония состоится 12 ноября.

В последний на данный момент раз мероприятие прошло в Лондоне в 1996 году, тогда среди лауреатов были группа Oasis и музыкант Джордж Майкл. Церемонию также проводили в Эдинбурге, Ливерпуле, Белфасте и Глазго.

В 2016 году европейскую премию MTV вручали в Роттердаме.