Врачи рассказали о состоянии Николая Расторгуева

Состояние солиста рок-группы "Любэ" Николая Расторгуева, находящегося в Тульской областной клинической больнице, оценивается как удовлетворительное. Об сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Расторгуеву оказывается вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнул собеседник агентства.

Как пишет РИА Новости, артисту диагностировали возрастную аритмию.

12 июня сообщалось, что Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле. В городской администрации заявили, что у певца был сердечный приступ.

В 2015 году лидер "Любэ" попал в больницу в Израиле из-за проблем с давлением.