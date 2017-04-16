Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову

 (1)
Dni.ru
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 14:36
О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров. Несчастье случилось прямо на выступлении поп-короля.
N. Baskovas
© "Makroconcert"

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стал Филипп Киркоров. Среди прочих тайн артиста, ведущую Леру Кудрявцеву интересовали взаимоотношения поп-короля и императора сцены Николая Баскову. Оказалось, что они вовсе не враги, вместе ходят в кино, бывают друг у друга в гостях.

А пять лет назад Басков даже приехал на концерт Киркорова в Санкт-Петербург. Там Николаю вдруг стало плохо. Певец вернулся в Москву, обратился к врачам. И те настояли на немедленной госпитализации. Два с половиной часа врачи боролись за жизнь артиста. "Мы его чуть не потеряли, – рассказал Киркоров. – Медики сказали, что у Коли перитонит". Это локальное или диффузное воспаление серозного покрова брюшной полости.

Сегодня, слава богу, со здоровьем у Баскова все хорошо. А о той операции напоминает лишь небольшой шрам на животе. Ну а сам Киркоров дважды в год проверяется у врачей. По его словам, он делает это за границей – сдает кровь, чтоб провериться на онкомаркеры, ВИЧ, гепатит, "Надо следить за здоровьем, чтобы быть всегда в хорошем настроении", – уверяет Филипп.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка

фото Версии.com
Известная российская актриса Агния Дитковските ждет ребенка. Поклонники артистки гадают, кто же станет отцом малыша.

Шепелев сжалился над семьей Фриске

Шепелев сжалился над семьей Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о готовности дать сыну Платону увидеться с семьей Фриске. Место и время встречи пока обговариваются.

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову (1)

N. Baskovas
О заболевании коллеги сообщил Филипп Киркоров. Несчастье случилось прямо на выступлении поп-короля.

Джанет Джексон впервые поделилась фотографией своего ребенка

Джанет Джексон впервые поделилась фотографией своего ребенка
Американская певица Джанет Джексон опубликовала первую фотографию своего трехмесячного младенца — мальчика по имени Эйсса. Снимком она поделилась в твиттере.

Актер Василий Степанов отправлен в психиатрическую больницу (9)

Пресс-фото
После очередной попытки самоубийства он находится в стационаре, ему назначен курс восстановительной терапии.
Facebook друзья
Rambler's Top100