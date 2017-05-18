Возраст любви: что стоит за отношениями Эммануэля Макрона с 64-летней супругой

Влияние, которое супруга имеет на 39-летнего Макрона, трудно переоценить. Брижит следит, чтобы он правильно питался, хорошо спал и не перенапрягал больную спину. Она дает ему политические и психологические советы, но только наедине.

“Это наш принцип, — говорит Брижит. — Мы думаем, что тяготы переносятся легче, если делить их на двоих”. Эммануэль же заявил, что намерен положить конец “незначительной роли” первых леди Франции в политике страны. “Моя жена имеет мнение и голос, — говорит он. — Я прослежу, чтобы его услышали”. В отличие от других предвыборных обещаний это не вызывает у французов никаких сомнений.

НАС НЕ ДОГОНЯТ

Брижит познакомилась с Эммануэлем в католическом лицее в Амьене. Замужняя мать троих детей была преподавательницей, 15-летний школьник учился в одном классе с ее дочерью Лоранс. Когда девушка рассказала маме о талантливом парне, Брижит пригласила Эммануэля поучаствовать в постановке школьного спектакля.

Они оба настаивают, что сексуальные отношения начались только после того, как Эммануэль достиг совершеннолетия. К тому времени любовь цвела пышным цветом уже несколько лет.

“Хотя Макрон учился в другом потоке, Брижит постоянно ставила его в пример своим ученикам, — рассказали очевидцы. — Она восхищалась его литературным дарованием: он бесконечно писал стихи, а Брижит читала их всем подряд”.

Родители Эммануэля почти год думали, что сын носит в дом учительницы охапки цветов, потому что влюблен в ее дочь, свою одноклассницу. Муж Брижит не удивлялся набегам учеников, считал Макрона воспитанным мальчиком, не привыкшим ходить в гости с пустыми руками. Когда истинная подоплека этих визитов разъяснилась, обе семьи спустили на влюбленных всех собак.

“А что бы вы сказали в такой ситуации? — интересуется мама нового президента. — “Шикарно, какие молодцы”? Вот уж не думаю”. Старшие Макроны перевели сына в парижский лицей — от греха подальше. “Эммануэль верил, что они с Брижит будут вместе, но разлука давалась ему тяжело”, — вспоминает одна из соучениц. Папа Брижит, уважаемый в городе кондитер, заявил, что дочь опозорила его седины. Муж-банкир ушел из дома, сказав, что ему противно находиться с ней под одной крышей, но развод он ей из принципа не даст.

Так ради чего зрелая женщина разрушила семью и перевернула жизнь — свою и детей — с ног на голову? О перспективе стать хозяйкой Елисейского дворца Брижит точно не думала. Она до сих пор считает нравы большой политики “зверскими” и мечтает видеть Эммануэля писателем. Люди, работающие с Макроном, называют его “очаровательным соблазнителем, наделенным исключительным даром красноречия”. Он неплохо играет на фортепиано и может при случае станцевать танго, за что получил в правительстве прозвище Елисейский Моцарт.

“Ему невозможно отказать”, — подтверждают коллеги Макрона слова его жены. Хотя сама Брижит несколько раз порывалась дать ему отставку, смущенная разницей в возрасте. “Он настаивал, что это никогда не станет проблемой, — вспоминает мадам Макрон. — В конце концов я сказала себе: моя жизнь уже пошла под откос, и если я не выйду замуж за этого зануду, там она и останется. Я дала Эммануэлю достаточно времени понять, с какой стервой он собирается связать судьбу. И передумать”.

Путь пары к бракосочетанию в октябре 2007 года оказался таким долгим, что с тех пор в знак долгожданной победы Эммануэль носит два кольца — обручальное и кольцо-талисман на безымянном пальце другой руки. Вместе с Брижит он приобрел троих взрослых детей, а в дальнейшем — семерых внуков.

“Эммануэль — глава нашей семьи, — говорит младшая падчерица Тифан, помогавшая отчиму в президентской гонке. — Он экстраординарный человек, очень умный и образованный. Я всегда ценила его умение слушать и готовность обсуждать проблемы на равных”.

МОЛЧИ, ЖЕНЩИНА

В июне прошлого года Брижит оставила преподавание в лицее, чтобы помогать мужу в его политической карьере. “Она поняла, что у нее не хватает времени готовиться к урокам как следует, — рассказал близкий друг первой леди. — Во время избирательной кампании Брижит выглядела уверенной и спокойной, но перспектива стать женой президента пугала ее. Она не привыкла к такому вниманию к своей особе и боится наделать ошибок”.

Одной из таких ошибок, по мнению Эммануэля Макрона, стало интервью, данное Брижит журналу Paris Match, когда он только создавал политическое движение.

“Несмотря на беззаботный вид, мой муж очень надежный и ответственный человек, — рассказала мадам Макрон. — В голове Эммануэля все разложено по полочкам. Из нас двоих он гораздо солиднее, меня природа наградила характером беспокойной, но жизнерадостной наседки, которая считает день без смеха потерянным. Видимо, в качестве противовеса мне достался трудоголик и джентльмен, мужчина с другой планеты, сочетающий холодный интеллект с душевной теплотой. Философ по натуре, одаренный актер и писатель, который никогда не публиковался. Но я на всякий случай храню все его рукописи”.

На все комплименты Макрон, находившийся с визитом в Лондоне, ответил, что его жена сделала глупость. “Я не планировал набирать очки, выставляя на обозрение семью”, — огрызнулся он. За дерзость супруга оставила его в классе после уроков и провела воспитательную работу, и с тех пор Эммануэль не позволил себе ни одного критического слова в ее адрес.