Возлюбленные Джорджа Майкла убиты горем

Его называли человеком, без которого не было бы Рождества. Джордж Майкл (George Michael) подарил миру множество хитов, и третий день многочисленные поклонники несут к дому звезды цветы. Музыканты всего мира скорбят. Но сильнее всего страдают возлюбленные артиста.

Как сообщает британская пресса, вчера бойфренд Майкла Фади Фаваз (Fadi Fawaz) написал в соцсетях, что никогда не забудет Джорджа.

По некоторым данным, Фади стал одним из первых, обнаруживших мертвое тело певца. Мужчина был замечен у дома звезды в Оксфордшире за час до того, как стало известно о смерти. Тем временем бывший возлюбленный звезды Кенни Госс (Kenny Goss) написал, что он «убит горем».

По данным медиков, певец скончался от сердечной недостаточности. Последние несколько лет у Джорджа были серьезные проблемы со здоровьем, он отчаянно боролся с героиновой зависимостью. На последних снимках Майкла, сделанных папарацци, видно, что артист сильно располнел.

По словам соседей, последние несколько месяцев Джордж выглядел «измученным».