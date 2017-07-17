Воры обокрали дом Виторгана в Юрмале: "Забрали все самое дорогое! Мне противен сам факт…"

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rus.DELFI.lv
понедельник, 17 июля 2017 г. 17:18
Поздно ночью в Юрмале был обворован дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана. О случившемся сообщила его супруга Ирина через сеть Facebook: "Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно… Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто то это не понял… Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это…..!! В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ… Мы живем на ул.ТЕАТРА… Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели… и станет стыдно… А когда то АКТЕР был не прикасаем… Плачу… Ирина".
© Sputnik / Scanpix

Портал Delfi связался с Эммануилом Гедеоновичем — артист не скрывал расстроенных чувств: "В нашей жизни такое впервые, чтобы на нас кто-то покусился… Поэтому реакция особенно болезненная. У нас никогда даже мысли не было, что подобное может произойти. И дело даже не в том, что у нас что-то забрали, а в самом присутствии здесь людей, которые недоброжелательны в отношении к нам. Мне теперь противно тут находиться, браться за стул, за перила лестницы, потому что этот кто-то, наверное, тоже все это трогал…"

Виторган рассказал, что вечером и ночью супруги отмечали 5-летие "Виторган-клуба в Юрмале" — катались с гостями на пароходике по Рижскому заливу. "Был прекрасный теплый вечер, за который мы получили неимоверное количество благодарностей. В доме оставалась наша помощница по дому. Весь день она ходила по дому, убирала. На ночь уединилась в своей комнате отдыха, очевидно, тогда все и произошло — она ничего не слышала и не знала о случившемся. Но, конечно, никаких претензий к ней у нас нет и быть не может — она наш друг и помощник, и она сама напугана случившимся".

Супруги вернулись домой после часа ночи и обнаружили, что сигарный ящик в кабинете артиста стоит на полу, а не на столе. "Подумали, может, помощница забыла, — вспоминает Виторган. — Но когда вошли в спальню, обнаружили, что Иришкины вещи разбросаны — кольца, украшения… Очевидно, это были люди, которые в этом понимали, они забрали все самое дорогое, а какие-то безделушки оставили".

Артист сообщил, что не может предположить, откуда и как воры появились. "Следов — никаких. Дверь на балконе была полуоткрыта, но, возможно, ее оставила уборщица. Повторюсь, мы ни в коем случае ее не виним. Да и вообще, мы расстроены даже не из-за этих бирюлек, а из-за того, что произошел сам факт, что кто-то поднял руку на наш дом, который всегда был очень теплым, уютным и гостеприимным".

По словам Виторгана, полиция приехала сразу ночью и теперь разбирается, но никаких новостей пока нет. Через пять минут половина Юрмалы знала о происшествии и звонила с выражением сочувствия.

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Воры обокрали дом Виторгана в Юрмале: "Забрали все самое дорогое! Мне противен сам факт…" (7)

Воры обокрали дом Виторгана в Юрмале: Забрали все самое дорогое! Мне противен сам факт…
Поздно ночью в Юрмале был обворован дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана. О случившемся сообщила его супруга Ирина через сеть Facebook: "Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно… Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто то это не понял… Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это…..!! В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ… Мы живем на ул.ТЕАТРА… Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели… и станет стыдно… А когда то АКТЕР был не прикасаем… Плачу… Ирина".

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