Волочкова собралась замуж и уже планирует свадьбу

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SHOWTIME!
вторник, 15 августа 2017 г. 17:02
Российская балерина Анастасия Волочкова собирается замуж и уже знает, сколько платьев у нее будет на свадьбе.
© Instagram

В интервью "Собеседнику" артистка заявила, что "уже все решила" относительно недавнего предложения руки и сердца, которое ей сделал недавно в Крыму неизвестный пока мужчина.

"Для себя уже все решила, – ответила на вопрос издания о возможной свадьбе Анастасия. – Только не понимаю, почему вокруг этого возник такой ажиотаж. Что удивительного в том, что мне предложили руку и сердце? Мне постоянно делают такие предложения. Я – красивая женщина, которая нравится мужчинам. Но здесь, конечно, все посерьезнее. Этот человек занял особое место в моей жизни. Я вам обещаю одно: моя свадьба будет не хуже, чем предыдущая. Тогда я меняла платья семь раз. На сей раз увеличу количество выходов вдвое".

SHOWTIME!
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