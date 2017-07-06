Волочкова распугала народ на пляже

Dni.ru
четверг, 6 июля 2017 г. 17:41
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Успевает она все – и в монастыре иконы облобызать, и шпагат сделать, и в фойе отеля, который за рекламу носит Настю на руках, сфотографироваться. Новые купальники, красивые пейзажи. А поклонники все юродствуют, все издеваются над артисткой в комментариях к ее снимкам.
Anastasija Voločkova
© Instagram nuotr.

"Мужик-п**** в юбке", "Я в жизни ко всему готова, и оптимизм – моя черта, поэтому всегда со мною купальник, водка и фата", "Где отдыхающие? Они принципиально линяют, когда Вас видят?" – глумятся пользователи Instagram. И замечают, что других людей рядом нет.

Дают поклонники и советы: "Настя, хватит плечи качать. Реально превратились в мужика. Думала, предвзято отношусь к вам, но пересмотрела фото как минимум десяти балерин, и ни у кого таких страшных плечей", "Настенька, а где у тебя талия? Фигурка-то у нас чисто мужицкая. Я бы тебе не рекомендовала бы фигуру так демонстрировать".

"Стесняться и скрывать мне нечего – фигура хорошая, грудь своя. И если кто-то этому завидует, это его дело, – заявила Настя в интервью Dni.Ru. – Что же касается моих шпагатов, которые людям не дают покоя, то отвечу, что шпагат – это символ моей профессии, который дался мне нелегко. Чтобы сесть на шпагат, как это делаю я, мне пришлось несколько лет работать над собой. Было очень трудно – каждый день бежала в 8:30 в балетный класс училища имени Вагановой в Санкт-Петербурге, в 7 часов вечера оттуда уезжала, полтора часа составлял мой путь домой, где меня ждал частный педагог, который помогал развивать эту растяжку. И я еще два часа занималась дополнительно каждый день. Я сама не понимаю, как я это выдерживала, но тем не менее так мне это шпагат и дался".

Dni.ru
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Волочкова распугала народ на пляже

Anastasija Voločkova
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Успевает она все – и в монастыре иконы облобызать, и шпагат сделать, и в фойе отеля, который за рекламу носит Настю на руках, сфотографироваться. Новые купальники, красивые пейзажи. А поклонники все юродствуют, все издеваются над артисткой в комментариях к ее снимкам.

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