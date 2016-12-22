Волочкова назвала “чудом” свое появление в храме в Казахстане

Экс-балерина рассказала, как “осчастливила” своим визитом прихожан в церкви Алма-Аты.

Актерская карьера бывшей солистки Большого театра Анастасии Волочковой идет в гору несмотря на то, что совсем недавно ее со скандалом сняли с роли в “Школе современной пьесы” вскоре после премьеры спектакля. Теперь 40-летняя знаменитость гастролирует по городам бывшего СССР и собирает Дома культуры в спальных районах российских глубинок. Региональному бомонду заслуженная артистка России представляет новый спектакль “Леди”, где она исполняет главную роль.

Культурные представления Волочковой в Алма-Ате перетекли в томный вечер в компании алма-атинского бизнесмена Сергея Рыжакова. Угостившись местным пивом и блюдами казахской кухни, Анастасия высказала желание посетить православный храм в пригороде бывшей столицы Казахстана. Покинув намоленные стены церкви, Волочкова пришла к заключению, что “Бог сотворил Анастасию с чудесной силой и на радость окружающим”. Звезда поделилась в соцсети своим рассказом, как ее довели до слез трогательные слова прихожан, которые назвали чудом появление бывшей солистки Большого в храме:

A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 19, 2016 at 12:52pm PST

“Заехала я сегодня по дороге в Алма-Ату в храм. Помолилась. Сегодня день чудес. Тетушки подбежали ко мне, наговорили мне много добрых слов, попросили сфотографироваться, долго не отпускали, угостили просфорками, провожали. А я, уходя от крыльца к машине, слышала вслед себе восторженные возгласы их: “Боже, какое счастье! Какое чудо, что мы ее увидели!” Я обернулась и заплакала от радости. Это действительно чудо. Чудо в том для меня, что я всегда хотела быть известной и любимой… Но Бог сотворил большее. Он сделал так, что мое присутствие в жизни людей, пусть мимолетное, делает кого-то счастливым. А ведь это и есть счастье — дарить радость! И чудес вокруг нас много, да и в нас самих. Просто мы их не замечаем”, — поделилась впечатлениями в своем “инстаграме” Волочкова.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на патетичную публикацию Волочковой. Некоторые из них принялись троллить звезду и даже заподозрили Анастасию в злоупотреблении алкоголем.

“Настенька, может, вас не просфорками угостили, а кагором? Как можно говорить, что вы молили о славе, а церковные бабушки считают вас чудом божьим?” — пишут пользователи Интернета. “Ой, все! Нужно госпожу Волочкову к лику святых приравнять”.

“Это просто маразм какой-то, неужели вы действительно думаете, что люди молятся на вас, не поверю, что вслед вам слова такие кричали. Это немыслимо. Как же вы эгоцентричны, насколько зациклены на себе”, — возмущаются подписчики.