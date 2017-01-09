Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян

bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 11:33
По меньшей мере 16 человек задержаны во Франции по делу об ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст, сообщает местная полиция.
Kim Kardashian
© Vida Press

По данным Europe 1, аресты произошли рано с утра в понедельник в разных районах Парижа. Имена арестованных не приводятся. Обстоятельства задержания пока также не сообщаются.

Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. Группа вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру, где находилась американская телезвезда. В результате были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.

По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из грабителей обронил пакет с украденными украшениями, после чего собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.

Некоторые СМИ обвиняли Кардашьян в том, что она придумала историю с ограблением. Сайт MediaTakeOut опубликовал серию статей о том, что американская телеведущая таким образом пыталась получить страховку в 5,6 млн долларов. Кардашьян подала на издание в суд. Разногласия удалось урегулировать до суда.

36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи. Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян

Kim Kardashian
По меньшей мере 16 человек задержаны во Франции по делу об ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст, сообщает местная полиция.

ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус"

Auksiniai gaubliai 2016 akimirka
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус". Награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях и уступает по престижности только "Оскару".

В день рождения Дэвида Боуи вышло его новое видео на песню No Plan

В день рождения Дэвида Боуи вышло его новое видео на песню No Plan
В день рождения Дэвида Боуи вышел его новый альбом No Plan и видео на эту песню, сообщает NME.

Сын Лукашенко сыграл льва Алекса из "Мадагаскара" (7)

A. Lukašenka su sūnumi
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, 12-летний Николай, сыграл роль льва Алекса из мультфильма "Мадагаскар" в новогоднем представлении. Мероприятие было устроено педагогами и учениками Острошицко-Городокской средней школы в минском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Соответствующий сюжет в четверг, 5 января, показал телеканал "Беларусь 1".

Бузова отомстила Тарасову

Бузова отомстила Тарасову
Телеведущая Ольга Бузова нашла способ тихо отомстить своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Дотошные фанаты уличили популярную блондину в том, что она свела татуировку, которую делала в честь футболиста.
Facebook друзья
Rambler's Top100