Внук Аллы Пугачевой летом сыграет свадьбу

Как сообщают российские СМИ, свадьба Никиты и Алены Красновой, с которой он встречается уже три года, состоится 27 июля.

"Рады сообщить, что торжество состоится 27 июля этого года, – цитирует Преснякова StarHit. - Будут только наши близкие друзья, родные. Всего гостей планируется около 200 человек. С организацией торжества нам помогает мама. Свадьбу захотелось устроить на природе – все-таки лето, с выездной регистрацией и необычным сценарием. Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной".

Невеста 26-летнего музыканта Алена Краснова - дочь бизнесмена, живущего по соседству с семьей Никиты. Известно, что девушке 20 лет, она увлекается музыкой и танцами, а о карьере пока не задумывается.

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